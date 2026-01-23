EE. UU. respalda permanencia del primer ministro de Haití y pide disolución de Consejo de Transición

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. ( FUENTE EXTERNA )

Estados Unidos reafirmó este viernes su respaldo a la estabilidad y la seguridad de Haití, al subrayar la importancia de que el primer ministro Alix Fils-Aimé permanezca en su cargo como pieza clave para enfrentar a las pandillas armadas y avanzar hacia la estabilización del país.

Según informó el Departamento de Estado, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo una conversación telefónica con Fils-Aimé en la que reiteró el apoyo de Washington al liderazgo del primer ministro frente a la creciente violencia generada por grupos criminales, a los que EE. UU. califica como pandillas terroristas.

El secretario Rubio enfatizó que la actual ola de violencia solo puede ser contenida mediante un liderazgo firme, coherente y con respaldo popular, y consideró esencial la continuidad de Fils-Aimé en el cargo para garantizar avances en materia de seguridad.

Importancia del Consejo Presidencial de Transición

Durante el diálogo, Rubio también señaló que el Consejo Presidencial de Transición (CTP) debe disolverse antes del próximo 7 de febrero, advirtiendo que actores corruptos no deben interferir en el proceso político ni desviar el camino de Haití hacia un gobierno elegido democráticamente para su propio beneficio.

"El liderazgo de Haití debe priorizar la estabilidad del país", señaló el Departamento de Estado en un comunicado atribuido a su viceportavoz principal, Tommy Pigott.

Medidas contra la corrupción política

Asimismo, Washington advirtió que tomará medidas contra políticos corruptos que respalden a pandillas violentas o contribuyan a la propagación del terrorismo en Haití, asegurando que estos actores "pagarán un alto precio" por sus acciones.

Estados Unidos reiteró su compromiso de apoyar los esfuerzos destinados a restaurar el orden, fortalecer las instituciones y facilitar una transición política que permita al pueblo haitiano elegir a sus autoridades de manera legítima.