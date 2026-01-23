Dominicanos en EE. UU. se preparan ante la tormenta invernal este fin de semana

Casas llenas de nieve tras una nevada en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Ante la llegada de una poderosa tormenta invernal que amenaza con nieve, hielo, apagones y temperaturas extremas, dominicanos residentes en varios estados del este de Estados Unidos comenzaron a tomar medidas preventivas para proteger a sus familias.

En estados como Nueva York y Nueva Jersey, donde ya se han declarado estados de emergencia, las familias aseguran provisiones básicas como alimentos enlatados, agua potable, baterías, generadores y sal para el hielo, además de reducir desplazamientos y reprogramar citas médicas y laborales.

"Las medidas que se han tomado en el hogar son básicamente las medidas que se toman por lo general en cualquier situación de catástrofe. Mantener comida enlatada, el agua, una que otra batería o generadores, y tirar la sal", explicó Ronal Almonte, dominicano residente en Nueva Jersey.

Por otro lado, una familia dominicana residente en el Bronx, Nueva York, señaló un aumento en el movimiento de los comercios de alimentos, debido a que muchas personas se están abasteciendo para afrontar la nevada.

"He visto mucho más tránsito de lo normal; la gente se está abasteciendo. Mi prima estaba en el súper y la fila le daba la vuelta completa", comentó uno de ellos.

Desde Connecticut, la dominicana Jessica Leonor expresó a Diario Libre que, su familia acudió al supermercado para abastecerse y evitar salir de casa durante la tormenta.

"En mi trabajo ya dijeron que el domingo no hay trabajo. Y nosotros iremos al supermercado hoy para tener lo básico y evitar salir de casa. También mi padrastro reprogramó una cita médica que tenía para evitar situaciones", declaró Jessica Leonor.

Susana Alba, residente en Georgia explicó que se abasteció con agua, baterías velas y gasolina para una planta eléctrica, también consiguió extensiones.

Estado de emergencia

La gobernadora de Nueva Jersey, la demócrata Mikie Sherill, decretó este viernes el estado de emergencia ante el paso de la gran primera tormenta invernal este fin de semana, que dejará temperaturas gélidas.

"Quiero dejar claro que esta no es una tormenta común y corriente", dijo Sherrill, quien recordó que Nueva Jersey no afronta una tormenta similar desde hace una década y puede dejar en algunas zonas hasta 18 pulgadas de nieve (45.7 cm).

El estado de Nueva York se unió a los que han declarado emergencia por la gran tormenta invernal que afectará a gran parte de Estados Unidos este fin de semana y que se espera que provoque cortes de electricidad, caída de árboles, temperaturas gélidas, fuertes nevadas, hielo y una ola de frío que impactará a millones de personas.

En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul declaró hoy el estado de emergencia ante la llegada del temporal, aumentando así a al menos 14 el número de estados que han dado este paso, lo que les permite agilizar la movilización de recursos y prepararse para la tormenta.

También figuran Kentucky, Alabama, Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Georgia, Kansas, Texas, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, además de Washington D.C.