Buscan hogar para cientos de ratas tras operativo de rescate en Nueva York

Cientos de ratas domésticas fueron rescatadas de una vivienda en condiciones insalubres en los suburbios de Nueva York, donde se encontraban fuera de control, y ahora voluntarios trabajan contrarreloj para encontrarles hogares seguros, ante la llegada de una fuerte tormenta invernal, según la agencia AP.

Los roedores fueron hallados en una casa de Rocky Point, Long Island, a unos 112 kilómetros al este de Manhattan, actualmente declarada inhabitable. De acuerdo con la Liga de Rescate Animal de Strong Island, más de 450 ratas ya han sido capturadas, mientras al menos 30 más continúan ocultas en paredes y otras áreas de la vivienda.

"Es una situación única. Nunca habíamos enfrentado algo así. Están en las paredes, por todas partes", afirmó Frankie Floridia, presidente de la organización.

Un equipo de unos 10 voluntarios ha trabajado durante varias semanas para rescatar a los animales y trasladarlos a un hospital veterinario local, donde reciben atención médica. Muchos presentan ácaros, infecciones oculares, heridas por mordidas y otras afecciones, explicó Erica Kutzing, vicepresidenta del grupo.

Hasta el momento, solo una decena de ratas ha sido sometida a eutanasia, mientras que más de 200 ya fueron ubicadas en hogares temporales o permanentes. Organizaciones de rescate en Virginia, Connecticut y otros estados han acogido a más de 50 animales, y se coordinan traslados seguros fuera de Nueva York.

"El problema se salió de control rápidamente", indicó Kutzing, quien sostuvo que el caso no parece responder a una operación de cría, sino a una acumulación que se agravó con el tiempo. Las ratas pueden reproducirse cada 20 días, con camadas de hasta una docena de crías.

Acciones legales y situación del propietario

Los rescatistas continúan buscando hogares para más de 200 ratas y recomiendan adoptar al menos dos, ya que son animales sociales. "Estas ratas merecen una segunda oportunidad. Son limpias, amigables y pueden ser excelentes mascotas", sostuvo Floridia.

Mientras tanto, el propietario de la vivienda enfrenta cargos por crueldad animal, negligencia y poner en peligro el bienestar de un menor, luego de que las autoridades confirmaran que un niño pequeño vivió durante semanas en el lugar, en medio de heces, orina y ratas sueltas por toda la casa.

La persona acusada se declaró no culpable en su primera comparecencia ante el tribunal, según informaron los fiscales.