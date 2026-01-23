La Tormenta de nieve en EE. UU. tendrá efectos comparables a los de un huracán

Una poderosa tormenta invernal de varios días comenzó a impactar este viernes a amplias zonas de Estados Unidos, con fuertes nevadas, lluvia helada y temperaturas gélidas que amenazan a más de 170 millones de personas, cerca de la mitad de la población del país, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Expertos advirtieron que los daños causados por el hielo podrían ser comparables a los de un huracán, ya que el peso del hielo puede derribar ramas y cables eléctricos, provocando apagones que podrían durar días. Las carreteras y aceras podrían permanecer congeladas bien entrada la próxima semana.

Texas y Oklahoma se encontraban entre los primeros estados afectados, con condiciones peligrosas en las carreteras debido a la acumulación de nieve y hielo. Las autoridades advirtieron que los efectos iniciales podrían derivar en daños catastróficos, cortes de electricidad prolongados y un frío extremo que se extenderá durante varios días.

El NWS pronosticó una combinación de nieve intensa, aguanieve y lluvia helada desde las Montañas Rocosas del Sur hasta Nueva Inglaterra al menos hasta el lunes. Tras el paso del sistema, una masa de aire ártico avanzará desde las Llanuras del Sur hasta el Noreste, prolongando las condiciones extremas durante la próxima semana.

Impacto en el transporte aéreo

El impacto ya se sentía en el transporte aéreo. Más de 800 vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos fueron cancelados o retrasados el viernes, incluidos vuelos en aeropuertos de Dallas, Atlanta y Oklahoma, de acuerdo con el sitio FlightAware.

En Oklahoma, el Departamento de Transporte aplicó salmuera en las carreteras, mientras que la Patrulla Estatal de Carreteras canceló los días libres de sus agentes y coordinó apoyo con la Guardia Nacional para asistir a conductores varados. "Viajar se volverá cada vez más peligroso a partir del viernes por la tarde y durante el resto del fin de semana", advirtió el Servicio Meteorológico Nacional en Norman.

Las condiciones obligaron al cierre de escuelas en varias ciudades. En Oklahoma City se suspendieron todas las clases y actividades, mientras que en Houston las escuelas públicas pasaron a modalidad virtual debido a las temperaturas gélidas. En Dallas, aunque las clases se reanudaron, se cancelaron todas las actividades extracurriculares durante el fin de semana.

Preparativos ante la tormenta

Empresas de servicios públicos se preparaban para posibles fallas eléctricas. En el área de Houston, una compañía informó que tenía 3,300 empleados listos para responder a emergencias. "Todos estamos manos a la obra. Esperamos lo mejor, pero estamos preparados para lo peor", expresó el alcalde de Houston, John Whitmire.

Los meteorólogos anticipan una devastadora tormenta de hielo desde Texas hacia el sur del país, así como acumulaciones de hasta 30 centímetros de nieve desde Oklahoma hasta ciudades como Washington, Nueva York y Boston. En el norte, el aire ártico podría hacer que la sensación térmica descienda hasta menos 46 grados Celsius en partes de Minnesota y Dakota del Norte.

Las temperaturas bajo cero se extenderán incluso hasta Florida. En Chicago y Des Moines, el frío extremo llevó a la cancelación de clases, ante el riesgo de congelación en menos de 10 minutos por la sensación térmica.

Declaraciones de emergencia

Ante el avance de la tormenta, los gobernadores de Georgia y Misisipi declararon estados de emergencia. En Alabama, la demanda de generadores se disparó, mientras residentes se apresuraban a abastecerse de alimentos y suministros básicos.

En un supermercado cerca del centro de Dallas, compradores reportaron estantes vacíos de productos esenciales. "Sin agua, sin huevos, sin mantequilla, sin carne molida", dijo Frank Green, mientras cargaba provisiones en su vehículo.

Las autoridades reiteraron el llamado a limitar los desplazamientos, prepararse para posibles cortes de electricidad y mantenerse atentos a los avisos meteorológicos a medida que el sistema continúa avanzando por el país.