Agente del ICE mata a quemarropa a otra persona; alcalde de Mineápolis pide a Trump fin de operación

Fotografía de archivo del alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, quien pidióa Trump detener operaciones del ICE. ( EFE/EPA/ CRAIG LASSIG )

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, pidió el sábado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que termine la vasta ofensiva contra la inmigración en esta ciudad del norte del país, tras el segundo tiroteo mortal de un civil a manos de agentes federales.

"Acabo de ver un video de más de seis agentes enmascarados golpeando brutalmente a (una persona) y disparándole hasta matarlo", declaró Frey en una rueda de prensa.

"Al presidente Trump: este es el momento de actuar como un líder. Ponga a Mineápolis, ponga a Estados Unidos primero en este momento; logremos la paz. Pongamos fin a esta operación".

El hecho

Un agente federal de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP) disparó este sábado a otra persona a quemarropa en Minneapolis. El hombre murió a causa de los disparos, según informó el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, a The Minnesota Star Tribune.

The video below has just been linked to an article by the Minnesota @StarTribune and it shows at least six masked agents wrestling a man to the ground before shooting him multiple times in Minneapolis this morning.



Another ICE shooting. https://t.co/usmanlPcyR pic.twitter.com/59q0sopBCT — Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) January 24, 2026

De momento, se desconoce la identidad del hombre tiroteado.

Según el Departamento de Seguridad Naiconal (DHS), "a las 9.05 am, mientras agentes del DHS llevaban a cabo una operación en Minneapolis contra un migrante indocumentado buscado por agresión violenta, un individuo se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos con una pistola semiautomática de 9 mm, como se muestra en la imagen.

Los agentes intentaron desarmar al sospechoso, pero este se resistió violentamente. En breve se darán a conocer más detalles sobre el enfrentamiento. Temiendo por su vida y la de sus compañeros [argumento legal para ser usado ante un tribunal], un agente efectuó disparos en defensa propia.

Los paramédicos presentes en el lugar brindaron atención médica de inmediato al sujeto, pero este fue declarado muerto en el lugar de los hechos.

El sospechoso también portaba dos cargadores y no tenía identificación; esto parece indicar que se trataba de una persona que buscaba causar el mayor daño posible y atacar a las fuerzas del orden.

Aproximadamente 200 manifestantes llegaron al lugar y comenzaron a obstaculizar y agredir a los agentes. Se implementaron medidas de control de multitudes para garantizar la seguridad del público y de los agentes.