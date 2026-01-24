×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
¿Quién es Gregory Bovino?
¿Quién es Gregory Bovino?

VIDEO | ¿Quién es Gregory Bovino? El único agente del ICE que muestra su rostro

Sus detractores critican sus métodos agresivos, mientras Bovino aparece como el único agente con el rostro descubierto entre colegas encapuchados y camuflados

  • France 24 - Twitter
  • France 24 - Facebook

En un video viral, Gregory Bovino lanza gas lacrimógeno contra manifestantes en Chicago sin previo aviso.

El hecho derivó en un juicio y en una orden que limita el uso de la fuerza por parte de agentes de ICE, aunque fue suspendida por el Tribunal de Apelación.

Sus detractores critican sus métodos agresivos, mientras Bovino aparece como el único agente con el rostro descubierto entre colegas encapuchados y camuflados.

Expandir imagen
Infografía
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se refiere a Greg Bovino como comandante en jefe general de la Patrulla Fronteriza. (OLGA FEDOROVA/EPA/Shutterstock)

Bautizado como el "comandante en jefe general" de la Patrulla Fronteriza por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, Greg Bovino saltó a la primera plana al encabezar las redadas migratorias de Los Ángeles (California) en junio del año pasado.

Expandir imagen
Infografía

También dirigió la no menos polémica Operación Midway Blitz en Chicago (Illinois) en septiembre, así como otras operaciones controversiales en Charlotte (Carolina del Norte) y Nueva Orleans (Luisiana).

  • Desde inicios del año se le ha visto recorrer el área metropolitana que conforman Mineápolis y la contigua St. Paul (Minesota), donde, ante el rechazo de las autoridades locales y estatales por el envío de cientos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Trump ha amenazado con invocar la Ley de Insurrección.

Más

A su característica imagen con las sienes rapadas, Bovino sumó la semana pasada un abrigo largo de corte militar, verde caqui, con amplias solapas e insignias en los brazos y hombros, generando una ola de repudio en las redes sociales.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook