Tormenta invernal obliga al cierre de oficinas y suspensión de actividades en Estados Unidos

Una severa tormenta de nieve y hielo azota a EE. UU.,más de 250 millones de personas serían afectadas.

Una gigantesca tormenta invernal descargó nieve y lluvia helada sobre Nuevo México y Texas este sábado, mientras avanzaba por Estados Unidos hacia el noreste, obligando al cierre de oficinas gubernamentales, la suspensión de actividades y provocando graves afectaciones en el transporte en varias regiones del país.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió sobre grandes acumulaciones de nieve y hielo, calificadas como potencialmente "catastróficas", lo que llevó a compras masivas en supermercados ante el temor de desabastecimiento.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que hasta 240 millones de personas podrían verse afectadas por la tormenta. Al menos 16 estados y el Distrito de Columbia declararon estado de emergencia.

Como medida preventiva, el gobierno federal anunció el cierre de sus oficinas este lunes, mientras miles de vuelos fueron cancelados o retrasados. De acuerdo con el portal FlightAware, más de 3,400 vuelos fueron cancelados y otros 1,100 sufrieron demoras durante el fin de semana.

En Texas, ciudades como Dallas registraron lluvias heladas con temperaturas que descendieron hasta los -6 °C, mientras que en Houston, el alcalde John Whitmire pidió a la población permanecer resguardada durante al menos 72 horas. Además, se habilitaron centros de acogida, especialmente para personas sin hogar.

Las autoridades estatales aseguraron que la red eléctrica se encuentra estable, tras el colapso sufrido durante la tormenta invernal de 2021.

La tormenta también afectó a Oklahoma y Arkansas, donde se reportaron acumulaciones de nieve de hasta 15 centímetros, y se espera que impacte con fuerza en los estados del Atlántico medio y el noreste, acompañada de una intensa masa de aire ártico.

"El hielo y el aguanieve persistirán durante varios días, manteniendo las superficies extremadamente peligrosas tanto para conductores como peatones", alertó el NWS.

