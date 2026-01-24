Cancelan al menos 20 vuelos entre Estados Unidos y República Dominicana por tormenta invernal

In pasajero se quedó varada en el aeropuerto de Dallas, Texas, como consecuencia de la tormenta invernal en EE. UU. ( EFE/ JEROME MIRON )

Las condiciones meteorológicas adversas asociadas a una tormenta que afecta a Estados Unidos han provocado la cancelación de al menos 20 vuelos entre República Dominicana y varias ciudades estadounidenses, de acuerdo con el rastreador aéreo FlightAware.

Las cancelaciones impactan principalmente las rutas que conectan Santo Domingo y Punta Cana con Nueva York (JFK y Newark), Boston y otras ciudades, durante el sábado 24 y domingo 25.

Vuelos cancelados desde Santo Domingo (SDQ):

Santo Domingo – JFK

Sábado 24

JetBlue JBU2510, con salida programada a las 8:59 de la noche

Domingo 25

JetBlue JBU2110

Delta Airlines DAL1829

Delta Airlines DAL1942

JetBlue JBU610

JetBlue JBU1510

JFK – Santo Domingo (Aeropuerto Las Américas)

JetBlue JBU1009

Delta Airlines DAL1908

JetBlue JBU509

Santo Domingo – Newark (domingo 25)

United Airlines UAL1473

United Airlines UAL2489

Newark – Santo Domingo (domingo 25)

United Airlines UAL2404

United Airlines UAL1984

Santo Domingo – Boston

Sábado 24

JetBlue JBU2830, con salida programada a las 7:19 de la noche

Domingo 25

JetBlue JBU1830

Miami

Según el portal FlightAware, los vuelos entre República Dominicana y Miami continúan programados, sin reportes de cancelaciones hasta el momento, pero con varios retrasos.

Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ)

JFK – Punta Cana (domingo 25)

JetBlue JBU1269

Delta Airlines DAL2985

JetBlue JBU1169

American Airlines AAL3043

Punta Cana – JFK

Delta Airlines DAL2974

JetBlue JBU1168

JetBlue JBU268 (A320)

Delta Airlines DAL1833

American Airlines AAL2967

JetBlue JBU1268, programado para el sábado 24 a las 8:15 de la noche

Newark – Punta Cana (domingo 25)

United Airlines UAL2122

Punta Cana – Boston Logan

JetBlue JBU496

Delta Airlines DAL1971

JetBlue JBU496

Lunes 26

De acuerdo con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), administradora de seis aeropuertos en el país, las condiciones climáticas extremas han obligado a extender las cancelaciones hasta el lunes 26 de enero.



Los vuelos afectados son los siguientes:

Arajet 2005 (Boston)

Arajet 2363

Delta Airlines 1917 (JFK)

JetBlue 1830 (Boston)

JetBlue 509 (JFK)

JetBlue 1637 (SJU)

JetBlue 1009 (JFK)

En Puerto Plata Hasta el momento, Aerodom confirma la cancelación de tres vuelos en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata, que estaban pautados para el domingo 25 de enero: -United Airlines 1837, con salida desde Newark -Jet Blue 627, con salida desde Nueva York -American Airlines 2242, con salida desde Charlotte

Las aerolíneas recomiendan a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos directamente con cada compañía, debido a que las condiciones climáticas podrían generar nuevas cancelaciones o retrasos en las próximas horas.