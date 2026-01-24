Cancelan al menos 20 vuelos entre Estados Unidos y República Dominicana por tormenta invernal
De acuerdo con el portal Flight Aware, cerca de una treintena de vuelos han sido afectados
Las condiciones meteorológicas adversas asociadas a una tormenta que afecta a Estados Unidos han provocado la cancelación de al menos 20 vuelos entre República Dominicana y varias ciudades estadounidenses, de acuerdo con el rastreador aéreo FlightAware.
Las cancelaciones impactan principalmente las rutas que conectan Santo Domingo y Punta Cana con Nueva York (JFK y Newark), Boston y otras ciudades, durante el sábado 24 y domingo 25.
Vuelos cancelados desde Santo Domingo (SDQ):
Santo Domingo – JFK
- Sábado 24
JetBlue JBU2510, con salida programada a las 8:59 de la noche
- Domingo 25
JetBlue JBU2110
Delta Airlines DAL1829
Delta Airlines DAL1942
JetBlue JBU610
JetBlue JBU1510
JFK – Santo Domingo (Aeropuerto Las Américas)
JetBlue JBU1009
Delta Airlines DAL1908
JetBlue JBU509
Santo Domingo – Newark (domingo 25)
United Airlines UAL1473
United Airlines UAL2489
Newark – Santo Domingo (domingo 25)
United Airlines UAL2404
United Airlines UAL1984
Santo Domingo – Boston
- Sábado 24
JetBlue JBU2830, con salida programada a las 7:19 de la noche
- Domingo 25
JetBlue JBU1830
Miami
Según el portal FlightAware, los vuelos entre República Dominicana y Miami continúan programados, sin reportes de cancelaciones hasta el momento, pero con varios retrasos.
Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ)
- JFK – Punta Cana (domingo 25)
JetBlue JBU1269
Delta Airlines DAL2985
JetBlue JBU1169
American Airlines AAL3043
Punta Cana – JFK
Delta Airlines DAL2974
JetBlue JBU1168
JetBlue JBU268 (A320)
Delta Airlines DAL1833
American Airlines AAL2967
JetBlue JBU1268, programado para el sábado 24 a las 8:15 de la noche
Newark – Punta Cana (domingo 25)
United Airlines UAL2122
Punta Cana – Boston Logan
JetBlue JBU496
Delta Airlines DAL1971
Lunes 26
De acuerdo con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), administradora de seis aeropuertos en el país, las condiciones climáticas extremas han obligado a extender las cancelaciones hasta el lunes 26 de enero.
Los vuelos afectados son los siguientes:
Arajet 2005 (Boston)
Arajet 2363
Delta Airlines 1917 (JFK)
JetBlue 1830 (Boston)
JetBlue 509 (JFK)
JetBlue 1637 (SJU)
JetBlue 1009 (JFK)
Hasta el momento, Aerodom confirma la cancelación de tres vuelos en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata, que estaban pautados para el domingo 25 de enero:
-United Airlines 1837, con salida desde Newark
-Jet Blue 627, con salida desde Nueva York
-American Airlines 2242, con salida desde Charlotte
Las aerolíneas recomiendan a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos directamente con cada compañía, debido a que las condiciones climáticas podrían generar nuevas cancelaciones o retrasos en las próximas horas.