Tormenta en EE.UU.
Tormenta en EE.UU.

Cancelan al menos 20 vuelos entre Estados Unidos y República Dominicana por tormenta invernal

De acuerdo con el portal Flight Aware, cerca de una treintena de vuelos han sido afectados

    Expandir imagen
    Cancelan al menos 20 vuelos entre Estados Unidos y República Dominicana por tormenta invernal
    In pasajero se quedó varada en el aeropuerto de Dallas, Texas, como consecuencia de la tormenta invernal en EE. UU. (EFE/ JEROME MIRON)

    Las condiciones meteorológicas adversas asociadas a una tormenta que afecta a Estados Unidos han provocado la cancelación de al menos 20 vuelos entre República Dominicana y varias ciudades estadounidenses, de acuerdo con el rastreador aéreo FlightAware.

    Las cancelaciones impactan principalmente las rutas que conectan Santo Domingo y Punta Cana con Nueva York (JFK y Newark), Boston y otras ciudades, durante el sábado 24 y domingo 25.

    Vuelos cancelados desde Santo Domingo (SDQ):

    Santo Domingo – JFK

    • Sábado 24

    JetBlue JBU2510, con salida programada a las 8:59 de la noche

    • Domingo 25

    JetBlue JBU2110

    Delta Airlines DAL1829

    Delta Airlines DAL1942

    JetBlue JBU610

    JetBlue JBU1510

    JFK – Santo Domingo (Aeropuerto Las Américas)

    JetBlue JBU1009

    Delta Airlines DAL1908

    JetBlue JBU509

    Santo Domingo – Newark (domingo 25)

    United Airlines UAL1473

    United Airlines UAL2489

    Newark – Santo Domingo (domingo 25)

    United Airlines UAL2404

    United Airlines UAL1984

    Santo Domingo – Boston

    • Sábado 24

    JetBlue JBU2830, con salida programada a las 7:19 de la noche

    • Domingo 25

    JetBlue JBU1830

    Miami

    Según el portal FlightAware, los vuelos entre República Dominicana y Miami continúan programados, sin reportes de cancelaciones hasta el momento, pero con varios retrasos.

    Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ)

    • JFK – Punta Cana (domingo 25)

    JetBlue JBU1269

    Delta Airlines DAL2985

    JetBlue JBU1169

    American Airlines AAL3043

    Punta Cana – JFK

    Delta Airlines DAL2974

    JetBlue JBU1168

    JetBlue JBU268 (A320)

    Delta Airlines DAL1833

    American Airlines AAL2967

    JetBlue JBU1268, programado para el sábado 24 a las 8:15 de la noche

    Newark – Punta Cana (domingo 25)

    United Airlines UAL2122

    Punta Cana – Boston Logan

    JetBlue JBU496

    Delta Airlines DAL1971

    JetBlue JBU496

    Lunes 26

    De acuerdo con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), administradora de seis aeropuertos en el país, las condiciones climáticas extremas han obligado a extender las cancelaciones hasta el lunes 26 de enero.

    Los vuelos afectados son los siguientes:

    Arajet 2005 (Boston)

    Arajet 2363

    Delta Airlines 1917 (JFK)

    JetBlue 1830 (Boston)

    JetBlue 509 (JFK)

    JetBlue 1637 (SJU)

    JetBlue 1009 (JFK)

    En Puerto Plata

    Hasta el momento, Aerodom confirma la cancelación de tres vuelos en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata, que estaban pautados para el domingo 25 de enero:

    -United Airlines 1837, con salida desde Newark

    -Jet Blue 627, con salida desde Nueva York

    -American Airlines 2242, con salida desde Charlotte

    Las aerolíneas recomiendan a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos directamente con cada compañía, debido a que las condiciones climáticas podrían generar nuevas cancelaciones o retrasos en las próximas horas.

