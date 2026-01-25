Consulado dominicano en NY rinde homenaje a Duarte con ofrenda floral

El cónsul dominicano en Nueva York, Jesús Vasquez junto a una comitiva rinden homenaje frente a la estatua de Duarte en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

En el marco del 213 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, el cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez (Chu), encabezó una ofrenda floral y exhortó a los dominicanos a reflexionar sobre la figura, el pensamiento, la vida y la obra del fundador de la nación.

La ceremonia se realizó frente a la estatua de Duarte, ubicada en la calle Canal con la Avenida de las Américas (Sexta Avenida), y estuvo marcada por el civismo, la identidad nacional y un profundo sentido patriótico. Al acto asistieron la embajadora alterna ante la ONU, Alejandra Hernández; representantes del INDEX, del Ministerio de Cultura y de organizaciones cívicas y comunitarias.

Durante su intervención, Vásquez Martínez agradeció la presencia de los asistentes, quienes acudieron pese a las bajas temperaturas, para rendir tributo “al más noble e ilustre dominicano”, al cumplirse este lunes 26 de enero 213 años de su nacimiento.

Reflexión sobre los ideales duartianos

Asimismo, resaltó la participación de directivos y miembros del Instituto Duartiano de Estados Unidos “por mantener vivo aquí en la ciudad de Nueva York los ideales duartianos y que en cada instante están presentes en todas las actividades que sirven como base para sustentación de una nación como la soñó Duarte”.

Según un comunicado de prensa, el cónsul destacó que “es importante y loable el esfuerzo, dedicación, consagración y trabajo de miles de dominicanos para mantener presente el pensamiento duartiano”, al tiempo que reiteró la necesidad de preservar esos valores entre las nuevas generaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/25/482c8cb2-918e-43b8-9955-26b5aefd5552-ce837b58.jpg Comitiva rinden homenaje frente a la estatua de Duarte en Nueva York (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/25/9bb75b45-eb0c-4b10-9838-0687851d4751-44eb97b6.jpg Comitiva rinden homenaje frente a la estatua de Duarte en Nueva York (FUENTE EXTERNA) ‹ ›

La actividad estaba pautada originalmente para el lunes 26 de enero, fecha oficial del natalicio de Duarte, pero fue adelantada al sábado debido a los pronósticos de una fuerte tormenta invernal que podría dejar hasta dos pies de nieve en regiones del noreste y noroeste de Estados Unidos.

Compromiso con la memoria histórica

La ofrenda floral sirvió como un espacio de reflexión y reafirmación del orgullo nacional, recordando que la patria se construye día a día con principios firmes, amor a la nación y respeto a los ideales democráticos por los que Duarte entregó su vida.

A través de este acto, el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York reiteró su compromiso de preservar la memoria histórica, honrar las raíces nacionales y fortalecer la identidad dominicana en el exterior.