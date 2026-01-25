Dominicanos en EE. UU. relatan cómo enfrentan la intensa tormenta de nieve

Vista desde una casa de un dominicano en Pensilvania ante la tormenta invernal que afecta varios estados en Estados Unidos, el 25 de enero del 2026. ( SUMINISTRADA )

La poderosa tormenta de nieve que azota a casi 30 estados de Estados Unidos ha sorprendido a millones de personas, incluida la comunidad dominicana residente en varias de estas zonas, donde se reportan acumulaciones poco comunes de nieve y constantes llamados de las autoridades a permanecer en casa.

En la región conformada por Maryland, Washington D. C. y Virginia, las autoridades declararon estado de emergencia y ordenaron el cierre de comercios y vías, según relataron los esposos dominicanos Ana Ruiz y Hugo Rojas, residentes en una zona rural cercana a la capital estadounidense.

Ruiz notificó que en su comunidad no se han registrado apagones y señaló que la acumulación de nieve ya supera las 10 pulgadas, una cifra mayor a la reportada en el centro de Washington D. C.

Indicó que, aunque las calles principales fueron despejadas temprano en la mañana, dentro de las comunidades residenciales la nieve y el hielo dificultan cualquier desplazamiento. Además, explicó que en las últimas horas la nevada fue sustituida por sleet, pequeñas bolas de hielo que se adhieren al asfalto y forman capas peligrosas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/25/25fe770f-41c2-4aa1-80ac-f3d35fd9aa35-704f248a.jpg Tormenta invernal que afecta los Estados Unidos, especificamente en Maryland. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/25/93237bba-0dc6-450a-b749-57f39bfcff53-fc2b1b36.jpg Tormenta invernal que afecta los Estados Unidos, especificamente en Maryland. (SUMINISTRADA) ‹ >

Testimonios de la comunidad dominicana

Desde Tulsa, Oklahoma, Amely Sánchez afirmó que la nevada es algo nunca antes visto por ella en el tiempo que lleva residiendo en esa comunidad.

"Esto es algo que nunca se había visto aquí. Aquí normalmente nieva, pero hay demasiada nieve. No hemos podido salir los dos últimos días porque las calles están full de nieve", expresó Sánchez a Diario Libre.

Desde Pensilvania, Ofelio Mendoza declaró que desde la noche del día anterior las autoridades emitieron un comunicado para que los vehículos comerciales dejaran de transitar por las calles. "Ya hoy no hay vehículo comercial en la calle, y (se hace una excepción) si en el sector privado se dice que es solo para viajes esenciales, alguna emergencia o algo así".

Al momento de Mendoza ser contactado por Diario Libre, el nivel de nieve acumulada se acercaba a un pie y comenzaba a convertirse en hielo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/25/c3432c72-b6d6-4e51-90e9-4d4ade11dc2b-f9202a49.jpg Tormenta de nieve que afecta los Estados Unidos, especificamente en Pensilvania. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/25/e40ae326-9eaa-4acc-94ed-4a2a94606a93-2db342d7.jpg Tormenta de nieve que afecta los Estados Unidos, específicamente en Pensilvania. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/25/29d93bb6-923e-4a79-a402-0e98998d85ae-94049b6a.jpg Tormenta de nieve que afecta los Estados Unidos, específicamente en Pensilvania. (SUMINISTRADA) ‹ >

La dominicana Yasmeiry Galván destacó que la nevada ha sido inusual incluso para una zona acostumbrada al invierno como Ohio, Cincinnati, donde vive.

"Aunque tengo viviendo en ese estado hace casi cinco años, no había visto la cantidad de pulgadas que ha caído, pues es un poco alta en comparación con años anteriores", expresó Galván.

Todos los dominicanos consultados expresaron que se prepararon con comidas enlatadas y congeladas para evitar salir de casa, generadores de energía, pilas y extensiones por si la nevada genera apagones.

Cancelaciones de vuelos

Las condiciones meteorológicas adversas asociadas a una tormenta que afecta a Estados Unidos han provocado la cancelación de al menos 20 vuelos entre la República Dominicana y varias ciudades estadounidenses, de acuerdo con el rastreador aéreo FlightAware.

Las cancelaciones impactan principalmente las rutas que conectan Santo Domingo y Punta Cana con Nueva York (JFK y Newark), Boston y otras ciudades, durante el sábado 24 y domingo 25.