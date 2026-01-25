Embajada dominicana en Arabia Saudita reúne por primera vez a connacionales de la región

La embajada de la República Dominicana en Arabia Saudita realiza encuentro con criollos. ( FUENTE EXTERNA )

Con el objetivo de fortalecer los lazos con la diáspora y brindar apoyo a los dominicanos en el exterior, la Embajada de la República Dominicana en Arabia Saudita celebró el primer encuentro de connacionales residentes en ese país y en Baréin, una actividad encabezada por el embajador Andy Rodríguez Durán.

De acuerdo a una nota de prensa, la actividad reunió, por primera vez, a miembros de la diáspora dominicana residente en Arabia Saudita y Baréin, así como a un grupo de dominicanos que se encontraban de visita en la capital saudí, en un ambiente de confraternidad, identidad y orgullo nacional.

El diplomático abrió las puertas de la misión dominicana en Riad para este emotivo encuentro, enmarcado en el eje número uno de la política exterior del gobierno del presidente Luis Abinader, centrado en la protección y asistencia de los dominicanos en el exterior, y en cumplimiento de las directrices del canciller Roberto Álvarez de promover la integración de la comunidad quisqueyana fuera del país.

Fomento de la cultura y la identidad dominicana

Rodríguez Durán destacó que el encuentro representa un paso importante para fomentar la cultura, la identidad y el sentido de pertenencia entre los dominicanos en la región, además de servir como un espacio para ofrecer protección y asistencia a los connacionales.

Asimismo, reiteró que desde la embajada en Riad, y en los países concurrentes —Omán y Yibuti—, se continuará brindando apoyo a los dominicanos que residen en Medio Oriente y que contribuyen al desarrollo socioeconómico del país.

El embajador agradeció la participación de dominicanos que se desempeñan en áreas como la medicina, el turismo, la tecnología, la gastronomía, el deporte y otros sectores, resaltando su vocación de trabajo y servicio.

Entre los residentes en Arabia Saudita asistieron Francisco Juan Salvador Féliz; Miguel Ángel Parra Santil, junto a su esposa Anilda López Monegro, sus hijos y suegros Luis López y Anny Monegro; Joan Rafael Acosta Bencosme y Candy Bortz. Desde Baréin participaron Caonabo Melo Beltré, Dannely Romano y Caonex de Jesús Melo Romano.

También formó parte una comitiva de visitantes integrada por Johanna Fernández de Cabral, Quilvio Cabral Achécar, Diamela Genao de Cabral, Quilvio Cabral Genao, Rossy Santana, Leocadio Cruz, Madelaine Severino, Doraida Jones y Beatrix Pinardi.

Agradecimientos y experiencias compartidas

En representación de los visitantes, Fernández de Cabral expresó su agradecimiento por la acogida y hospitalidad recibidas, destacando el liderazgo del embajador y el cuidado de cada detalle que les hizo sentirse "en casa" pese a la distancia.

De su lado, Candy Bortz calificó el encuentro como una experiencia significativa y enriquecedora, que reflejó de manera auténtica la cultura, los valores y la hospitalidad dominicana.

Bortz subrayó el ambiente de cordialidad y respeto, así como la calidad organizativa y el profesionalismo del equipo de la embajada, al considerar que este tipo de actividades fortalece las relaciones culturales y diplomáticas y refuerza el valor de la diplomacia cultural.

Mientras, Parra Santil destacó la amabilidad y excelente atención recibida, resaltando el impacto positivo del encuentro para los dominicanos que viven lejos de su tierra.