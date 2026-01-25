Extraditan a EE. UU. dominicano acusado de asalto armado con intención de asesinato

El dominicano Felipe Parra Almonte al momento de ser llevado para su extradición. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades dominicanas informaron hoy sobre la extradición este fin de semana a Felipe Parra Almonte, un dominicano requerido por la justicia de Massachusetts por cargos de asalto armado con intención de asesinato y agresión con un arma peligrosa.

La entrega fue realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), en cumplimiento del decreto número 691-25, se precisó en una nota de prensa.

De acuerdo con la nota, Parra Almonte fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG), donde fue entregado a oficiales estadounidenses para su traslado en un vuelo comercial hacia ese país, a fin de responder a las acusaciones en su contra.

Cargos y proceso judicial en Massachusetts

El dominicano es requerido por una Corte Superior del condado de Middlesex, en el estado de Massachusetts, que le imputa los delitos de asalto armado con intención de asesinato y agresión con arma peligrosa, causando lesiones corporales graves, en violación de las leyes estadounidenses.

El acusado fue capturado durante un operativo de búsqueda ejecutado por las autoridades dominicanas, en atención a una orden de arresto emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

La Procuraduría General de la República destacó que esta extradición forma parte del fortalecimiento de la cooperación internacional de la República Dominicana con países aliados en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y la criminalidad organizada transnacional.