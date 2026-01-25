×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Dominicano extraditado
Dominicano extraditado

Extraditan a EE. UU. dominicano acusado de asalto armado con intención de asesinato

La extradición se realizó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas bajo estrictas medidas de seguridad

    Expandir imagen
    Extraditan a EE. UU. dominicano acusado de asalto armado con intención de asesinato
    El dominicano Felipe Parra Almonte al momento de ser llevado para su extradición. (FUENTE EXTERNA)

    Las autoridades dominicanas informaron hoy sobre la extradición este fin de semana a Felipe Parra Almonte, un dominicano requerido por la justicia de Massachusetts por cargos de asalto armado con intención de asesinato y agresión con un arma peligrosa.

    La entrega fue realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), en cumplimiento del decreto número 691-25, se precisó en una nota de prensa.

    De acuerdo con la nota, Parra Almonte fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG), donde fue entregado a oficiales estadounidenses para su traslado en un vuelo comercial hacia ese país, a fin de responder a las acusaciones en su contra.

    RELACIONADAS

    Cargos y proceso judicial en Massachusetts

    El dominicano es requerido por una Corte Superior del condado de Middlesex, en el estado de Massachusetts, que le imputa los delitos de asalto armado con intención de asesinato y agresión con arma peligrosa, causando lesiones corporales graves, en violación de las leyes estadounidenses.

    • El acusado fue capturado durante un operativo de búsqueda ejecutado por las autoridades dominicanas, en atención a una orden de arresto emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

    La Procuraduría General de la República destacó que esta extradición forma parte del fortalecimiento de la cooperación internacional de la República Dominicana con países aliados en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y la criminalidad organizada transnacional.

    TEMAS -

      El sitio informativo de la comunidad dominicana global.