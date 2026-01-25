Más de 600 mil clientes sin electricidad en Estados Unidos por tormenta invernal

Una persona sin hogar camina por una calle previo a la llegada de la tormenta invernal en Houston (Estados Unidos). ( EFE )

Más de 600,000 clientes de la red eléctrica en Estados Unidos se quedaron sin servicio este domingo, mientras una gigantesca tormenta invernal avanzaba desde Texas, en el sur, hacia el noreste del país, según el sitio web de monitoreo PowerOutage.com.

Los estados sureños de Tennessee, Texas, Misisipi y Luisiana registraban la mayor cantidad de clientes residenciales y comerciales sin electricidad, cada uno con más de 100,000, después de que la tormenta descargó nieve y lluvia gélida en toda la región.

Una gigantesca tormenta invernal avanza este domingo hacia el noreste de Estados Unidos, tras descargar nieve y lluvia helada en gran parte del país, amenazando a decenas de millones de personas con apagones, caos en el transporte y temperaturas bajo cero.

Después de azotar las zonas suroeste y central de Estados Unidos, la tormenta comenzó a golpear los estados densamente poblados del Atlántico medio y del noreste, mientras una masa de aire gélido se asentaba en todo el territorio nacional.

Inusualmente extensa

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) calificó la tormenta como "inusualmente extensa y de larga duración", provocada por la llegada de una masa de aire ártico procedente de Canadá.

Los clientes vaciaron los estantes de los supermercados ante los anuncios del NWS, que pronosticaba enormes nevadas en algunas áreas y posiblemente acumulaciones de hielo "catastróficas".

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió que hasta 240 millones de estadounidenses podrían verse afectados. Al menos 20 estados y la capital, Washington, se declararon en emergencia.

Se reportaron nevadas en todo el centro de Estados Unidos, incluidos Kansas, Oklahoma y Misuri, donde algunos lugares ya registraban 20 centímetros de nieve acumulada la noche del sábado, indicó el NWS.

Cerca de 14,000 vuelos con origen o destino en Estados Unidos fueron cancelados el fin de semana, según el sitio especializado FlightAware, y miles más sufrieron atrasos.

En Texas, la lluvia helada azotó Dallas y las temperaturas cayeron a -6 ºC.

En Houston, el alcalde John Whitmire pidió a los residentes de la cuarta ciudad más poblada del país resguardarse el sábado por la noche durante las siguientes 72 horas.