Valores fundamentales de EE. UU. están "bajo ataque" tras muertes en Mineápolis, dice Obama

Las grabaciones muestran que Alex Pretti intentaba proteger a otros civiles durante una redada migratoria y fue gaseado, forcejeado y luego baleado, sin verse portando un arma. ( FUENTE EXTERNA )

El expresidente estadounidense Barack Obama calificó el domingo la muerte de Alex Pretti, un enfermero abatido por agentes federales en Mineápolis, como una "tragedia desgarradora" y "una llamada de atención" de que muchos valores fundamentales de Estados Unidos están cada vez más "bajo ataque".

"Depende de cada uno de nosotros, como ciudadanos, alzar la voz contra la injusticia, proteger nuestras libertades fundamentales y exigir responsabilidades a nuestro gobierno", escribió el demócrata en un comunicado conjunto con su esposa Michelle Obama, en el que además critica a los funcionarios del gobierno de Donald Trump, que "parecen empeñados en agravar la situación".

El fallecimiento de Pretti agrava una situación ya tensa desde la muerte de Renee Good, una estadounidense abatida a tiros el 7 de enero por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), también en Mineápolis.