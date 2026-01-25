×
muerte de estadounidenses

Trump culpa al "caos" demócrata por muerte de dos estadounidenses abatidos por agentes federales

El hecho de muerte ocurrió durante un tiroteo en Mineápolis

    Expandir imagen
    Trump culpa al caos demócrata por muerte de dos estadounidenses abatidos por agentes federales
    El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente Donald Trump culpó el domingo por la muerte de dos estadounidenses, abatidos por agentes federales en Mineápolis, a los dirigentes demócratas de ciudades y estados que se niegan a cumplir con su campaña contra la inmigración.

    "Trágicamente, dos ciudadanos estadounidenses han perdido la vida como resultado de este caos provocado por los demócratas", escribió Trump en una extensa publicación en su plataforma Truth Social.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.