Trump culpa al "caos" demócrata por muerte de dos estadounidenses abatidos por agentes federales

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Donald Trump culpó el domingo por la muerte de dos estadounidenses, abatidos por agentes federales en Mineápolis, a los dirigentes demócratas de ciudades y estados que se niegan a cumplir con su campaña contra la inmigración.

"Trágicamente, dos ciudadanos estadounidenses han perdido la vida como resultado de este caos provocado por los demócratas", escribió Trump en una extensa publicación en su plataforma Truth Social.