España regularizará a más de 500,000 inmigrantes indocumentados

El Gobierno de España ha alcanzado un acuerdo con Podemos para llevar a cabo una regularización extraordinaria de más de medio millón de inmigrantes en situación irregular, una medida que no requerirá la aprobación del Congreso y que busca garantizar derechos básicos a personas migrantes que ya residen en el país, según reportó el diario El Mundo.

Actualmente, República Dominicana forma parte de los 20 principales países de origen de los inmigrantes en territorio español. Las 201,162 personas de origen dominicano residentes en España, representan un 2 % del total de extranjeros y un 3 % del total de los nacionales de los países que lideran el flujo migratorio en el país europeo.

Según el partido morado, la regularización beneficiará a quienes puedan demostrar que se encontraban en España antes del 31 de diciembre de 2025, carezcan de antecedentes penales relevantes y hayan residido en el país durante al menos cinco meses. El proceso estará abierto hasta el 30 de junio.

Para acreditar la permanencia en territorio español, se aceptarán documentos como certificados de empadronamiento, justificantes de envíos de dinero, billetes de transporte, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o contratos de alquiler, entre otros, de acuerdo con Podemos.

Detalles del acuerdo

La secretaria política del partido, Irene Montero, afirmó que la regularización responde a una demanda social amplia y subrayó que "los papeles son derechos".

La medida es resultado de una movilización ciudadana que reunió más de 700,000 firmas en apoyo a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que fue tomada en consideración en el Congreso con 310 votos a favor y 33 en contra.

Uno de los aspectos clave del acuerdo es que, al presentar la solicitud, quedarán suspendidos los procedimientos de retorno y las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso. Además, una vez admitida a trámite, la persona solicitante recibirá una autorización de residencia provisional, que le permitirá trabajar legalmente y acceder a derechos fundamentales, incluida la atención sanitaria.

Proceso de regularización

En caso de resolución favorable, se concederá una autorización de residencia por un año, al término del cual los beneficiarios podrán solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería vigente.

Desde Podemos sostienen que la regularización no solo es una medida humanitaria, sino también una herramienta eficaz para reducir la economía sumergida, combatir la explotación laboral y mejorar la convivencia social, recordando que España ya ha aplicado procesos similares con resultados positivos en el pasado.