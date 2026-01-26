Suben a 18 los muertos por tormenta invernal en Estados Unidos

Una persona camina durante una nevada en Washington (Estados Unidos) en medio de la gran tormenta invernal que ha afectado a dos tercios de la geografía estadounidense. ( AFP )

La semana laboral en EE. UU. comenzó con más nevadas en el noreste tras una colosal tormenta invernal que azotó el sur con persistentes problemas, donde la lluvia helada dejó a cientos de miles de personas temblando sin electricidad el lunes. Las autoridades reportaron al menos 18 muertes relacionadas con el clima.

Nevadas profundas —más de 30 centímetros (un pie) que se extendieron a lo largo de 2,100 kilómetros (1,300 millas) desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra— paralizaron el tráfico, cancelaron vuelos y provocaron el cierre generalizado de escuelas el lunes. Se pronosticaron nevadas de hasta 60 centímetros (2 pies) en algunas de las zonas más afectadas.

De acuerdo con poweroutage.com, la mañana del lunes se registraban más de 800,000 clientes sin servicio eléctrico, principalmente en estados del sur, donde la tormenta dejó una combinación de nieve, aguanieve y lluvia helada. A nivel nacional, se reportaron más de 4,400 vuelos cancelados o retrasados, según el rastreador aéreo FlightAware.

Las nevadas continuaron de forma ligera a moderada en Nueva Inglaterra, con previsiones de extenderse hasta la noche del lunes. En localidades como Falmouth, Massachusetts, la intensa caída de nieve paralizó la actividad cotidiana, mientras residentes trataban de despejar accesos y aceras.

Frío extremo en gran parte del país

Tras el paso de la tormenta, un frente de frío intenso se extendió por amplias zonas del país. En algunos puntos de Minnesota, las temperaturas descendieron hasta -40 grados Fahrenheit (-40 °C). Varias regiones del Medio Oeste, el Sur y el Noreste amanecieron el lunes con temperaturas bajo cero.

Se prevé que los 48 estados continentales registren su temperatura mínima promedio más baja desde enero de 2014, con -12.3 °C, de acuerdo con cálculos basados en datos del Servicio Meteorológico Nacional. Desde Montana hasta Florida, se emitieron avisos y alertas por frío extremo, mientras el viento intensificó la sensación térmica y volvió a congelar carreteras durante la madrugada.

En Mississippi, las autoridades advirtieron que, aunque cesaron las precipitaciones, el peligro persiste por el hielo acumulado. El gobernador Tate Reeves calificó el evento como la peor tormenta de hielo en el estado desde 1994, tras el mayor despliegue de químicos para derretir hielo en su historia. Instó a la población a evitar desplazamientos innecesarios.

Muertes vinculadas al clima

Las autoridades han reportado fallecimientos en varios estados. En Nueva York, al menos cinco personas fueron halladas muertas a la intemperie durante el brusco descenso de temperaturas. En Luisiana, dos hombres murieron por hipotermia. En Massachusetts, una mujer falleció tras ser atropellada por una máquina quitanieves, mientras su esposo resultó herido.

También se reportaron dos muertes de adolescentes en accidentes de trineo en Arkansas y Texas, así como tres fallecimientos relacionados con el clima en Tennessee, según informaron las autoridades.

El impacto de la tormenta fue masivo: en el punto más crítico, unos 213 millones de personas estuvieron bajo algún tipo de alerta meteorológica invernal, y solo el domingo se cancelaron unos 12,000 vuelos, con casi 20,000 retrasos en todo el país.