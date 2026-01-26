Suben a 89 los vuelos cancelados entre EE. UU. y RD por tormenta invernal

Foto de archivo del Aeropuerto Internacional Boston Logan, bajo una tormenta de nieve. ( SHUTTERSTOCK )

Un total de 89 vuelos entre Estados Unidos y la República Dominicana fueron cancelados este lunes debido a las condiciones climáticas generadas por una tormenta invernal que afecta desde el pasado viernes a varios estados del país norteamericano y que ha dejado al menos 13 personas fallecidas.

Los servicios más impactados corresponden a vuelos procedentes del aeropuerto de Boston, desde donde se registran 22 cancelaciones hacia Santiago de los Caballeros, siete hacia Punta Cana y tres hacia Puerto Plata y el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), de acuerdo con datos del portal especializado en seguimiento aéreo FlightAware.

Las cancelaciones de este lunes representan un aumento de 10 vuelos adicionales en comparación con la jornada del domingo, cuando se reportaron 79 operaciones aéreas canceladas entre Estados Unidos y la República Dominicana, evidenciando el impacto prolongado de la tormenta invernal sobre el tráfico aéreo en ambos países.

El número total de operaciones canceladas asciende a 90, al incluir dos vuelos con destino al aeropuerto John F. Kennedy (JFK) de Nueva York y uno hacia San Juan, Puerto Rico, programados para este martes y que ya figuran como cancelados.

Vuelos afectados

Dentro del país, el Aeropuerto Internacional del Cibao es el más afectado, con 40 vuelos cancelados: 14 desde JFK, 22 desde Boston Logan y cuatro desde Newark, Nueva Jersey.

Le sigue el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, con 25 cancelaciones, en su mayoría en rutas con Boston; el AILA, con 14 vuelos cancelados, y Puerto Plata, con ocho.

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) informó que las operaciones comenzarían a normalizarse a partir de la tarde de este lunes, según declaraciones ofrecidas a Diario Libre.

La tormenta

La tormenta invernal que azotó a Estados Unidos durante el fin de semana ha provocado formación de hielo, cortes de electricidad, carreteras intransitables, miles de vuelos cancelados y temperaturas gélidas en amplias zonas del sur y el este del país.

La acumulación de nieve supera los 30 centímetros (un pie) a lo largo de unos 2,100 kilómetros, desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra, lo que paralizó el tránsito, forzó cancelaciones aéreas y motivó la suspensión generalizada de clases este lunes. En algunas áreas, los pronósticos alcanzaban hasta 60 centímetros (dos pies) de nieve, según reportes de la agencia AP.

De acuerdo con el portal poweroutage.com, la mañana de este lunes se registraban más de 800,000 clientes sin servicio eléctrico, principalmente en el sur del país, donde la tormenta dejó una combinación de nieve, aguanieve y lluvia helada. Asimismo, se contabilizaban más de 4,400 vuelos cancelados o retrasados en todo Estados Unidos, según FlightAware.

_

*Escríbanos sus inquietudes, sugerencias y comentarios a redaccionusa@diariolibre.com.