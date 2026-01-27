Dominicana Analilia Mejía lanza su candidatura para el Congreso de Estados

La colombo-dominicana Analilia Mejía lanzó su candidatura para representar la clase trabajadora del Distrito 11 de Nueva Jersey en el Congreso de los Estados Unidos.

Mejía, quien ha recibido el apoyo de los demócratas de Nueva York, busca ocupar la vacante dejada por Mikie Sherrill, quien ganó las elecciones para gobernadora de Nueva Jersey. Esta se agrega a la lista de dominicanos que buscan un escaño en el Congreso de los Estados Unidos, junto con Antonio Reynoso quien busca el escaño de Nydia Velásquez.

Actualmente trabaja como codirectora ejecutiva de Popular Democracy que ayuda a comunidades de todo Estados Unidos a "plantar cara a Trump y luchar por restaurar la promesa de una democracia justa".

La candidata por el Partido Demócrata, es nacida y criada en Nueva Jersey, de padres colombiano y dominicana y se describe como una defensora de las familias trabajadoras.

"Por eso me presento al Congreso, porque Nueva Jersey necesita un verdadero demócrata que no se rinda ante Trump ni ante nadie más. Porque las familias trabajadoras necesitan un peleador en Washington — alguien que sepa lo que es la lucha y que no se aparte de la vista al caos mientras las familias de Nueva Jersey están al límite", describe la página oficial de la candidata por el Partido Demócrata.

Comenzó desde temprano en la vida sindical, ayudando a liderar una lucha por el salario mínimo, baja por enfermedad y logró un impuesto para millonarios.

Actualmente, cuenta con el apoyo del congresista dominicano Adriano Espaillat, de Alexandría Ocasion y del excandidato a la presidencia de EE. UU. Bernie Sanders.

I´m humbled to have the support of Congressman @EspaillatNY—a champion for working people and a leader in Hispanic and immigrant communities.



We need leaders who fight for working families and protect our most vulnerable. I´m ready to stand up for all our communities on day one. pic.twitter.com/RsQMXX7HAX — Analilia Mejia for NJ (@AnaliliaForNJ) January 27, 2026

Trayectoria política

Comenzó su vida política como líder sindical del Working Families Party a nivel estatal.

En 2020, fungió como directora política de la campaña presidencial de Bernie Sanders.

Durante la Administración del expresidente Joe Biden fue subdirectora de la Oficina de Mujeres del Departamento de Trabajo.

De acuerdo a su página Mejía busca:

Responsabilizar a Trump y a sus aliados por su corrupción con todo el poder e influencia que tenemos — porque nadie está por encima de la ley.

Impuestos a los multimillonarios y grandes corporaciones para que desmasifiquen nuestra economía y financien lo que realmente importa para nuestras comunidades.

Garantizar una sanidad y cuidado infantil universales para que las familias se mantengan sanas y puedan cuidar de sus hijos sin endeudarse.

Construir un sistema de transporte de clase mundial y arreglar nuestra infraestructura deteriorada para que todos podamos pasar más tiempo con nuestras familias en lugar de desplazarnos.