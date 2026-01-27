ICE deporta a dominicano indocumentado por agredir físicamente a un agente del orden

Oficiales de la Oficina de Ejecución y Remoción (ERO, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) deportaron a Oliver Checo, un inmigrante indocumentado de nacionalidad dominicana, tras confirmar que contaba con antecedentes penales por delitos violentos, incluida la agresión a un agente del orden público.

Checo residía en Nueva Orleans, pero la agencia no detalló cuánto tiempo llevaba viviendo de manera indocumentada en Estados Unidos.

De acuerdo con ICE, el historial criminal de Checo incluye agresión con agravantes con arma mortal, así como agresión directa contra un oficial, delitos que las autoridades federales califican como de alta peligrosidad por el riesgo que representan tanto para los agentes de seguridad como para la comunidad en general.

AGRESIÓN CON AGRAVANTE CON ARMA MORTAL Y AGRESIÓN FÍSICA CONTRA AGENTE DEL ORDEN PÚBLICO



ICE Nueva Orleans removió a Oliver Checo, un extranjero ilegal delincuente de la República Dominicana con antecedentes penales que incluyen arrestos por:



· Agresión con agravante con arma... pic.twitter.com/tyQFQeDjyj — ICE en Español (@ICEespanol) January 27, 2026

Las autoridades migratorias señalaron que los ataques contra agentes del orden y los delitos violentos son tratados con especial seriedad dentro de los procesos de aplicación de la ley migratoria, ya que comprometen la seguridad pública.

En ese contexto, la expulsión de Checo responde al objetivo prioritario de remover del país a extranjeros con antecedentes penales graves.

ICE reiteró que la protección de las comunidades, el respaldo a las fuerzas del orden y el cumplimiento de la ley son pilares fundamentales de sus operativos, especialmente cuando se trata de individuos con historial de violencia.

¿Cuál es la estrategia de ICE para la deportación de inmigrantes con historial de violencia?

La deportación se produce en medio de un mayor énfasis de las autoridades federales en la expulsión de inmigrantes indocumentados involucrados en delitos graves, como parte de su estrategia para reforzar la seguridad pública en Estados Unidos.