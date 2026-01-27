Embajada de RD en EE. UU. celebra a la Virgen de la Altagracia y honra a Juan Pablo Duarte

La embajadora de República Dominicana en Estados Unidos María Isabel Castillo Báez durante la celebración de la Virgen de la Altagracia en Washington/ ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de la República Dominicana en los Estados Unidos conmemoró el Día de la Virgen de la Altagracia en Washington y Brooklyn, junto a la comunidad dominicana, y rindió homenaje al patricio Juan Pablo Duarte en Rhode Island, en actos orientados a fortalecer la fe, la identidad nacional y los valores patrios en la diáspora.

Detalles de las celebraciones religiosas en Washington y Brooklyn

La celebración en Washington se realizó el 20 de enero en la Catedral de St. Mathews, en una ceremonia íntima que contó con la participación de funcionarios de la misión diplomática, miembros de la Misión Permanente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Agregaduría Militar y representantes de la comunidad dominicana.

De acuerdo a una nota de prensa, durante la homilía, el padre Isaac Sagastume destacó la alegría del pueblo dominicano y sus aportes a la sociedad estadounidense.

Al día siguiente, la embajadora María Isabel Castillo Báez participó en una celebración en la Catedral San José de Brooklyn, caracterizada por un ambiente jovial y de marcado esplendor dominicano.

La eucaristía fue co-oficiada por el reverendo padre Manuel Rodríguez, obispo electo de Palm Beach, y el obispo de Brooklyn, Robert J. Brennan, con la asistencia de cientos de dominicanos y representantes de comités altagracianos de Nueva York, quienes rindieron honor a la Virgen de la Altagracia entre cantos populares y Ave Marías.

En ambas ceremonias, la embajadora Castillo Báez dirigió un mensaje emotivo en el que resaltó el poder de la fe y la importancia de la unidad como pilar para fortalecer las sociedades.

En ese contexto expresó que, "en la celebración de la solemnidad de la Virgen de la Altagracia no solo ponemos de manifiesto nuestra Fe colectiva como pueblo, sino que mantenemos vivas, nuestra cultura y nuestra dominicanidad pues Santa María de la Altagracia ha sido a lo largo de nuestra historia, y sigue siendo, la cómplice eterna en la unidad del pueblo dominicano y en la profesión de nuestra Fe, más allá de nuestras fronteras."

Conmemoración del natalicio de Juan Pablo Duarte en Rhode Island

Por su parte, el obispo electo de Palm Beach destacó los orígenes de la devoción a la Virgen de la Altagracia e hizo un llamado a la juventud dominicana en los Estados Unidos a mantenerse firme en la fe y en la defensa de la vida y de los valores que identifican al pueblo dominicano.

Luego de la misa en Brooklyn, la embajadora Castillo Báez se trasladó a Rhode Island, donde encabezó el acto conmemorativo por el 213 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, con una ofrenda floral ante el busto del patricio.

La actividad contó con la participación de líderes comunitarios, concejales dominicanos, la vicegobernadora de Rhode Island, Sabina Matos, la senadora estatal Ana Quezada y el cónsul dominicano en Massachusetts, Antonio Almonte.

Durante el acto, la embajadora reflexionó sobre la frase de Duarte, "Vivir sin patria es vivir sin honor", al señalar que la patria trasciende el territorio y se construye también a la distancia, a través de los valores que se practican a diario.

Indicó que para las comunidades dominicanas en los Estados Unidos, el legado duartiano es un vínculo que preserva la identidad y motiva a contribuir de manera cívica, recta y responsable a la sociedad que les acoge.