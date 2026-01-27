Disminuyen las cancelaciones de vuelos entre EE. UU. y RD por tormenta invernal

Terminal de JetBlue en el aeropuerto JFK, el más importante de los aeropuertos en NY. ( SHUTTERSTOCK )

Las cancelaciones de vuelos desde Estados Unidos hacia la República Dominicana han disminuido drásticamente este martes, en medio de la recuperación del tráfico aéreo tras el impacto de una fuerte tormenta invernal que afectó varias regiones del país norteamericano.

Según datos de autoridades aeroportuarias y plataformas de seguimiento de vuelos, solo ocho vuelos programados entre Estados Unidos y la República Dominicana han sido cancelados en el día de hoy, una marcada reducción en comparación con las decenas de vuelos suspendidos en días anteriores debido al temporal.

Pese a que las condiciones del tiempo han mejorado en la nación estadounidense, el Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias de frío extremo y peligroso para este martes desde Texas hasta Pensilvania, donde se pronosticaba que en algunas zonas se registrarían temperaturas térmicas de hasta -29 grados Celsius (-20 grados Fahrenheit).

Impacto de la tormenta invernal en vuelos hacia República Dominicana

En detalle, el Aeropuerto Internacional de las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA) reporta cinco vuelos cancelados, mientras que el Aeropuerto Internacional de Punta Cana registra tres. En tanto, los aeropuertos de Puerto Plata y Santiago no reportan cancelaciones, aunque sí varios retrasos en sus servicios a EE. UU.

La tormenta invernal que azotó gran parte de Estados Unidos durante el fin de semana generó inicialmente un elevado número de cancelaciones en vuelos con destino a aeropuertos dominicanos.

Medidas y recomendaciones de las autoridades aeroportuarias

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) informó a Diario Libre que el tráfico aéreo continúa normalizándose y que la mayoría de las operaciones se desarrollan con normalidad, lo que explica la significativa reducción en las cancelaciones.

Las autoridades y las aerolíneas continúan trabajando de manera coordinada para restablecer por completo las operaciones y minimizar los inconvenientes a los pasajeros, a quienes recomiendan verificar el estado de sus vuelos con las compañías aéreas antes de dirigirse a los aeropuertos.