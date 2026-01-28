EE. UU. quita visas a más miembros del Consejo Presidencial de Haití y a un ministro

El consejo Presidencial de Haití está en crisis. ( FUENTE EXTERNA )

Estados Unidos impuso el miércoles sanciones de visado a más miembros del órgano de gobierno de Haití, acusándolos de respaldar a las pandillas, con la esperanza de detener un cambio de primer ministro en medio de una nueva ola de inestabilidad.

El Departamento de Estado estadounidense indicó que impondrá "una nueva serie de restricciones de visado a tres responsables haitianos: dos miembros del Consejo Presidencial de Transición y un ministro de gobierno", dice un comunicado en el que no se precisan sus identidades.

"Sus acciones han permitido a pandillas haitianas, algunas de las cuales han sido designadas como organizaciones terroristas extranjeras, desestabilizar el país", agregó el comunicado.

El gobierno "también revocará todas las visas actualmente válidas de estas personas y de su familia inmediata".

Estas sanciones se producen mientras Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá han advertido al consejo de transición de Haití contra cualquier cambio político en la jefatura del país, por temor a una mayor inestabilidad política en plena ofensiva contra las pandillas.

En una llamada telefónica el pasado viernes, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aseguró al primer ministro haitiano, Alix Fils-Aimé, su pleno respaldo, subrayando "la importancia de su permanencia en el cargo (...) para combatir a las pandillas terroristas y estabilizar la isla".

Haití atraviesa una nueva zona de turbulencias políticas, ya que cinco de los siete miembros del Consejo Presidencial de Transición han expresado su voluntad de destituir a Fils-Aimé, a pocos días del final oficial del mandato del Consejo, previsto para el 7 de febrero.

Haití sufre desde hace muchos años la violencia de las bandas criminales, que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros.