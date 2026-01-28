Rubio testifica ante el Congreso de EE. UU. sobre Venezuela

El secretario de Estado, Marco Rubio testifica ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, comparece este miércoles ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para informar sobre la política del gobierno de Donald Trump hacia Venezuela.

También ha utilizado el escenario para advertir que la administración está dispuesta a tomar nuevas medidas militares si el liderazgo interino venezolano no cumple con las expectativas de Washington.

En su testimonio preparado, Rubio enfatizó que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela y que los actuales líderes interinos del país han cooperado hasta ahora.

Sin embargo, recalcó que la administración no descarta el uso de fuerza adicional si fuera necesario, especialmente después de la operación militar reciente para capturar al expresidente Nicolás Maduro a principios de este mes.

Acciones militares y preocupaciones constitucionales en el Congreso

Rubio aseguró a los legisladores que el objetivo de Estados Unidos es garantizar que Venezuela se encamine hacia un gobierno que respete las condiciones fijadas por Washington, y subrayó que la acción militar sigue siendo una opción si otros métodos no logran asegurar esa cooperación.

Aunque la administración sostiene que no hay tropas estadounidenses en el terreno y que la intervención fue una operación limitada, algunos miembros del Congreso han expresado preocupaciones sobre la autoridad presidencial y los límites constitucionales de tales acciones.