Nicki Minaj se declara la fan número uno de Donald Trump
Minaj también reveló que posee la Tarjeta Dorada Trump, un programa que permite a individuos y empresas contribuir significativamente a la economía estadounidense
La cantante de rap trinitense Nicki Minaj acompañó este miércoles al presidente Donald Trump durante un acto en Washington, donde el mandatario presentó unas cuentas de ahorro dirigidas a niños nacidos durante su mandato.
Minaj, quien fue invitada por Trump a subir al escenario, declaró: "probablemente soy la fan número uno del presidente, y eso no va a cambiar", afirmación que generó críticas en las redes sociales.
"Y el odio o lo que la gente diga no me afecta en absoluto. De hecho, me motiva a apoyarlo más", agregó la artista.
Apoyo a la libertad religiosa
En noviembre pasado, la intérprete de los éxitos "Anaconda" y "Super Bass" elogió al presidente Trump durante su discurso ante la ONU, en el que abordó la defensa de los cristianos en Nigeria y la libertad religiosa.
"Quiero agradecer al presidente Donald Trump que priorice este problema y por su liderazgo en la escena global al pedir acciones urgentes para defender a los cristianos de Nigeria, combatir el extremismo y frenar la violencia contra los que simplemente quieren ejercer su derecho natural a la libertad religiosa", leyó la artista.
Donación para las cuentas de ahorro
Tras su participación en la actividad con el presidente, Minaj publicó en su cuenta oficial de X que ya porta la Trump Golden Card o tarjeta dorada.
"La Tarjeta Dorada Trump es una visa que se basa en la capacidad de una persona para brindar un beneficio sustancial a Estados Unidos", es la definición que el Gobierno estadounidense ofrece sobre este programa.
La tarjeta individual requiere un pago de un millón de dólares, mientras que la opción corporativa —destinada a empresas interesadas en retener o trasladar talento extranjero— eleva el costo a dos millones de dólares. Esto podría ser la donación realizada por la artista naturalizada estadounidense al nuevo programa lanzado por el Gobierno.