Nicki Minaj se declara la fan número uno de Donald Trump

Captura de video tomado de una transmisión de la Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d), con la rapera Nicki Minaj este miércoles, en un acto en Washington (EE.UU.). ( EFE )

La cantante de rap trinitense Nicki Minaj acompañó este miércoles al presidente Donald Trump durante un acto en Washington, donde el mandatario presentó unas cuentas de ahorro dirigidas a niños nacidos durante su mandato.

Minaj, quien fue invitada por Trump a subir al escenario, declaró: "probablemente soy la fan número uno del presidente, y eso no va a cambiar", afirmación que generó críticas en las redes sociales.

"Y el odio o lo que la gente diga no me afecta en absoluto. De hecho, me motiva a apoyarlo más", agregó la artista.

Apoyo a la libertad religiosa

En noviembre pasado, la intérprete de los éxitos "Anaconda" y "Super Bass" elogió al presidente Trump durante su discurso ante la ONU, en el que abordó la defensa de los cristianos en Nigeria y la libertad religiosa.

"Quiero agradecer al presidente Donald Trump que priorice este problema y por su liderazgo en la escena global al pedir acciones urgentes para defender a los cristianos de Nigeria, combatir el extremismo y frenar la violencia contra los que simplemente quieren ejercer su derecho natural a la libertad religiosa", leyó la artista.

Donación para las cuentas de ahorro

Tras su participación en la actividad con el presidente, Minaj publicó en su cuenta oficial de X que ya porta la Trump Golden Card o tarjeta dorada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/28/screenshot-2026-01-28-182906-2212fb2f.png Captura de pantalla del perfil de X de la rapera Nicki Minaj. (FUENTE EXTERNA)

"La Tarjeta Dorada Trump es una visa que se basa en la capacidad de una persona para brindar un beneficio sustancial a Estados Unidos", es la definición que el Gobierno estadounidense ofrece sobre este programa.

La tarjeta individual requiere un pago de un millón de dólares, mientras que la opción corporativa —destinada a empresas interesadas en retener o trasladar talento extranjero— eleva el costo a dos millones de dólares. Esto podría ser la donación realizada por la artista naturalizada estadounidense al nuevo programa lanzado por el Gobierno.