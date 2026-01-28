Un joven estudiante de ascendencia dominicana de la Universidad de Princeton utiliza sus redes sociales como una herramienta para motivar y orientar a los jóvenes hispanos sobre cómo acceder a las universidades de alto nivel académico en los Estados Unidos.

Dylan Santorini destaca los programas de ayudas que hacen posible estudiar en centros como Princeton o Harvard, incluso para aquellos con familias de ingresos moderados.

Santorini (apellido ficticio) incursionó en las redes sociales a finales del verano de este año mientras realizaba una pasantía. Con el paso de los meses, logró encontrar su voz al combinar el humor, el acento dominicano y contenido relacionado con los idiomas.

En sus redes convirtió su contenido en un espacio de su vida universitaria, donde su misión principal es "compartir un mensaje positivo para la juventud dominicana" y demostrar que sí es posible llegar a instituciones donde la representación dominicana es limitada.

Factores para acceder a estas universidades

El joven dominicano, de 20 años, cursa actualmente la carrera de Relaciones Internacionales, con estudios complementarios en Emprendimiento y Francés, señaló que uno de los factores principales para poder acceder a estas universidades es la preparación temprana: buenas calificaciones, participación activa en clubes, actividades extracurriculares, entre otras.

"Yo les diría a estudiantes que le interesa aplicar una escuela como Princeton o parecida a Harvard es que deberían de empezar lo más pronto que puedan en términos de sacar a en todas sus clases, porque eso es lo primero, sacar buenas notas, tener diferentes premios, estar involucrado en diferentes clubs, diferentes organizaciones, eso es lo primero que tienen que hacer a prepararse bien, porque eso le abre todas las puertas", declaró Santorini a Diario Libre.

Resaltó también la importancia de los programas preuniversitarios y de investigación que muchas veces son poco conocidos por los estudiantes dominicanos. Uno de los que recomendó es el Pioneer Academics Program.

Pioneer Academics Program, es un programa de investigación que permite a estudiantes trabajar con profesores universitarios y desarrollar proyectos académicos de alto nivel, experiencia que él considera decisiva para su admisión.

Santorini, también mencionó programas de verano ofrecidos por universidades como Harvard y Brown, tanto presenciales como virtuales, que fortalecen los perfiles de los aspirantes.

El joven dominicano aclaró que muchas de las universidades de élite no requieren becas externas tradiciones ya que cuentan con amplios fondos para ayudar financieramente a los estudiantes.

"Son escuelas con tantos recursos que te pagan la carrera y te pagan todos tus estudios porque, por ejemplo, con Princeton casi más de 80 % de estudiantes se gradúan sin deuda. Ellos te dan, bueno, te pagan todo y si tus padres ganan hasta 150,000 dólares y si ganan hasta 300,000 (al año) te pagan todavía una porción. Tienes que pagar un poco, pero no se compara", expresó.

Además de lo académico, Santorini se ha convertido en un embajador informal de la cultura dominicana en Princeton. Participa en grupos de baile, liderazgo estudiantil, emprendimiento y actividades comunitarias, donde promueve el merengue, la bachata y el dembow como parte de una identidad cultural más amplia. "No somos solo música urbana; tenemos artistas, profesionales y personas que han hecho cosas increíbles", afirmó.

A través de sus redes, Dylan recibe mensajes de padres y jóvenes que ven en su historia una referencia y una guía. Para él, esa respuesta confirma que su contenido "inventado" se transformó en una herramienta real de orientación y esperanza para dominicanos que sueñan con llegar a universidades de prestigio.

Otros programas

Otros programas que los dominicanos o latinos interesados en estudiar en universidades de pretigios en Estados Unidos pueden investigar son los siguientes:

Pioneer Research Program

Brown Pre-College

John Hopkins CTY Center for Talented Youth

Harvard, Yale, MIT

EF (Education First) internships

Conseguir una pasantía

Empezar un negocio (for example, Sasha started her purse business)

Hacer voluntariado con organizaciones sin fines de lucro

Questbridge

Schoolhouse.world

