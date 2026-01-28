Senador republicano insta a fijar cronograma electoral para Venezuela este año

Una persona sostiene una vela en una vigilia frente al centro penitenciario Rodeo I el viernes 23 de enero de 2026, en Zamora estado de Miranda (Venezuela). ( AFP )

El senador republicano Rick Scott, de Florida, hizo un llamado para que se establezca un cronograma claro de elecciones libres en Venezuela este año, aunque precisó que la decisión sobre la fecha exacta debe quedar en manos de la Casa Blanca.

En una entrevista con la agencia Associated Press, realizada antes de una audiencia del Senado sobre la situación venezolana en la que también participa el secretario de Estado, Marco Rubio, Scott dijo que Estados Unidos ha ganado "credibilidad significativa" ante el Congreso tras la captura del expresidente Nicolás Maduro durante una operación militar reciente.

"El gobierno de transición en Venezuela no puede considerarse legítimo hasta que el pueblo venezolano elija a sus líderes en elecciones democráticas y transparentes", afirmó Scott desde su oficina en el Capitolio, subrayando que el papel del Ejecutivo es facilitar, pero no dictar, el calendario electoral.

Scott agregó que confía tanto en el presidente Donald Trump como en el secretario Rubio para guiar este proceso, pero insistió en que "a todos nos gustaría que esto se hiciera realidad pronto", en referencia a la organización de comicios en el país sudamericano.

Acciones y postura de Estados Unidos frente a la crisis venezolana

El senador ha sido un firme defensor de la presión política y diplomática para restaurar la democracia en Venezuela y ha abogado públicamente por acciones que respalden una transición pacífica hacia un gobierno elegido por los ciudadanos.