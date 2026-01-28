Trump presenta cuentas de ahorro de US$1,000 para recién nacidos en EE. UU.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump presentó este miércoles una nueva iniciativa de cuentas de ahorro para niños nacidos durante su mandato, con el objetivo de que cada cuenta alcance al menos 50,000 dólares cuando el beneficiario sea un adulto.

Trump destacó las ventajas de estas cuentas durante un evento en el auditorio Mellon en Washington D.C, las cuales fueron autorizadas por la ley de reconciliación fiscal de 2025 y resaltó que los donantes que se han sumado al proyecto, entre ellos las empresas Dell, Altimer Capital y Visa, la última encargada de desarrollar una plataforma para facilitar las donaciones.

Según explicó el mandatario, las cuentas estarán disponibles a partir del próximo 4 de julio, fecha en la que Estados Unidos celebrará el 250 aniversario de su independencia.

De acuerdo con el periódico puertorriqueño El Nuevo Día, los padres podrán aportar hasta 2,500 dólares anuales libres de impuestos, mientras que empleadores, familiares y amigos podrán contribuir con hasta 5,000 dólares. Gobiernos y organizaciones sin fines de lucro no tendrán límite en sus aportes.

Aunque la Casa Blanca no ha confirmado oficialmente la inclusión de Puerto Rico, el Departamento del Tesoro señaló que la iniciativa contempla un programa piloto de US$1,000 para niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 que sean ciudadanos estadounidenses con un número de Seguro Social válido.

"En los próximos 15 años, vamos a poner entre 3 y 4 mil millones de dólares de riqueza en manos de jóvenes estadounidenses que de otra manera habrían comenzado sin nada", argumentó Trump.

Beneficios y expectativas económicas para los beneficiarios

"Con cada modesta contribución, las cuentas de Trump deberían alcanzar un valor de, al menos, $50,000 para cuando el niño cumpla 18 años, y podrían ser considerablemente mayores con contribuciones ligeramente mayores.

La cuenta típica crecerá entre $100,000 y $200,000, e incluso podría superar los $300,000 por niño. Y creemos que lo más probable es que el valor se encuentre entre $200,000 y $300,000", dijo Trump, en su mensaje, buscando elevar las expectativas.

El presidente, espera que, a largo plazo, el éxito de las cuentas de ahorro se verá cuando los niños se conviertan en adultos y comiencen a invertir en viviendas y empresas. "Ayudará a traer esperanza y prosperidad a sus comunidades", afirmó.