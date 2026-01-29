Adriano Espaillat respalda a enfermeras en huelga por mejores condiciones laborales

El congresista Adriano Espaillat junto con las enfermeras que piden una mejora laboral en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El congresista Adriano Espaillat expresó su apoyo a las enfermeras de la ciudad de Nueva York que mantienen una huelga en demanda de mejores condiciones laborales, en momentos en que avanzan negociaciones contractuales consideradas clave para el sistema de salud.

El paro del personal de enfermería, que agrupa a más de 15,000 profesionales, alcanzó este lunes su día 14, aunque durante el fin de semana se registraron progresos en el diálogo con las autoridades hospitalarias. Las manifestaciones públicas fueron suspendidas debido a una fuerte tormenta invernal que afectó la ciudad.

De acuerdo con una nota de prensa, el sindicato informó que logró un acuerdo preliminar con los hospitales Mount Sinai y NewYork-Presbyterian para mantener sin cambios los beneficios de salud de las enfermeras, un paso relevante dentro del proceso de negociación.

"Hoy me uní en solidaridad con las enfermeras en su lucha por un trato justo y equitativo en las negociaciones de sus contratos. Esta es una lucha por la justicia. Es una lucha por reducir la proporción de pacientes por enfermera — algo por lo que también luché en Albany — porque una dotación segura salva vidas. Se trata de salarios justos y de un plan de salud digno. En el fondo, se trata de respeto y equidad", expresó Espaillat.

Reconocimiento del papel de las enfermeras

El legislador recordó el rol esencial de las enfermeras durante la pandemia del COVID-19, cuando Nueva York atravesó uno de los periodos más críticos de su historia reciente.

"Cuando Nueva York parecía en silencio y solo se escuchaban las sirenas de las ambulancias, ellas estaban allí. Mientras muchos se resguardaban en casa, las enfermeras viajaban cada día a hospitales llenos de riesgo. Pusieron sus vidas en peligro por nuestras familias y comunidades", afirmó.

Espaillat también destacó la necesidad de preservar los entornos hospitalarios. "Los hospitales son lugares sensibles. Las salas de emergencia son espacios sagrados de sanación, humanidad y esperanza, y deben ser respetados como tal".

Finalmente, reiteró su respaldo al personal de enfermería.

"Las enfermeras son valientes en la sala de emergencias, en las unidades de cuidados intensivos y en cada rincón de nuestra ciudad. Merecen justicia, respeto y contratos que reflejen el valor del trabajo vital que realizan todos los días. Estamos con ustedes — por la justicia, por la seguridad y por la salud de todos los neoyorquinos"