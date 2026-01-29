Un dominicano buscado por violar a su novia de 15 años en Madrid, es capturado por el ICE en EE. UU.

Joel Carmona Roa, arrestado por ICE en Nueva Jersey, Estados Unidos el 11 de enero de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Un joven de origen dominicano fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) tras ser reclamado por la justicia española por un delito de agresión sexual contra una joven 12 años menor que él. El hecho ocurrió en Madrid en el año 2023.

El detenido fue identificado como Joel Carmona Roa, ciudadano dominicano nacionalizado español, quien estaba prófugo de las autoridades desde que ocurrieron los hechos. Según fuentes policiales citadas por medios españoles, Carmona Roa es acusado de violar a su entonces pareja, una menor de 15 años de edad, en hechos ocurridos en el centro de Madrid.

La denuncia fue presentada ante la Policía Nacional española y el caso fue investigado por la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM). Aunque el acusado fue enviado a juicio, no se presentó ante la Audiencia Provincial de Madrid y huyó del país.

INTERNATIONAL FUGITIVE WANTED FOR CHILD SEXUAL ASSAULT ARRESTED



ICE Newark arrested Joel Carmona Roa, an illegal alien from the Dominican Republic and citizen of Spain who is wanted in Spain for sexually assaulting a child.



He entered the U.S. through the Visa Waiver Program... pic.twitter.com/u9VUcLm2o5 — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) January 24, 2026

"Ella tenía 15 años; él, 27. La joven denunció los hechos ante la Policía Nacional. Los agentes de la UFAM, a través de sus investigaciones, consiguieron enviar a Joel Carmona Roa a juicio, pero este nunca acudió a sede judicial, concretamente, a la Audiencia Provincial de Madrid", destaca el diario El Español.

Sobre Carmona pesa una petición de condena de 12 años de prisión.

ICE informó que el arresto se produjo el 11 de enero en Woodbridge, Nueva Jersey, durante un operativo dirigido. Las autoridades estadounidenses indicaron que Carmona Roa ingresó al país en julio de 2024 bajo el Programa de Exención de Visa.

Tras su captura, el joven permanece bajo custodia migratoria a la espera de los trámites para su eventual extradición a España, donde deberá enfrentar el proceso judicial pendiente.

Coordinación entre EE.UU. y España

Autoridades españolas señalaron que trabajan en coordinación con Estados Unidos para concretar su traslado y que el objetivo es que responda ante la justicia por los cargos en su contra.