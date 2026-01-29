Dominicana que falleció en incendio en el Bronx ayudó a salvar al resto de su familia

Cynthia Ruiz Lara, la dominicana fallecida en un incendio en El Bronx. ( FUENTE EXTERNA )

La dominicana que murió en un incendio en un apartamento de El Bronx ayudó a salvar la vida del resto de su familia, incluida su pareja, quien permanece en estado crítico, relataron familiares consternados.

La víctima fue identificada como Cynthia Ruiz Lara, de 50 años, quien falleció en el incendio que arrasó el domingo un edificio en el sector University Heights. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que el fuego fue provocado por una falla en el cableado eléctrico.

Ruiz Lara vivía en el apartamento junto a su pareja desde hacía cinco años y los tres hijos de ella, según familiares. Tasha Luciano, hija de la pareja de Ruiz Lara, describió el dramático momento en una campaña de recaudación de fondos creada para ayudar a la familia.

"Estábamos atrapados. Todos tuvimos que saltar por la ventana para sobrevivir, pero lamentablemente mi madrastra no lo logró", escribió Luciano.

"Mi madre sufrió quemaduras graves de tercer grado en todo el cuerpo y mi hermano también está herido. Tengo los pies hinchados por correr por la nieve para llegar hasta mi madre. Mi madre está en estado crítico... ella arriesgó su vida para salvar la nuestra".

El incendio se desató alrededor de las 7:40 de la mañana en un edificio de seis pisos cercano a Grand Avenue y la calle 183 Oeste. A los bomberos les tomó cerca de 80 minutos controlar las llamas.

"Todo lo que teníamos se perdió. Literalmente nos quedamos sin hogar y sin nada", agregó Luciano en la publicación.

Un vecino del edificio contiguo, Issac López, relató que la pareja de Ruiz Lara, en medio de la desesperación, gritaba a los bomberos que su compañera seguía dentro del apartamento en llamas. "Repetía: ´Sigue adentro, sigue adentro. Tengo que volver a entrar´. Intentaban calmarla", contó.

Las autoridades continúan investigando el incendio.