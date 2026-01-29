Identifican a dominicana fallecida en incendio en el Bronx y revelan las causas del siniestro

Cynthia Ruiz Lara, la dominicana fallecida en un incendio en El Bronx. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de la ciudad de Nueva York informaron el miércoles que el incendio y explosión que causaron la muerte de la dominicana identificada como Cynthia Ruiz Lara en un apartamento del sector University Heights, en el Bronx, se originaron por un fallo en el cableado eléctrico.

El siniestro ocurrió el pasado domingo durante el paso de la tormenta invernal que dejó más de 18 pulgadas de nieve y más de 40 personas fallecidas.

Ruiz se encontraba en su vivienda ubicada en un edificio residencial de University Heights donde, según reportes iniciales, vecinos habían percibido olor a gas antes de que se produjera una fuerte explosión.

El fuego se propagó rápidamente hacia los pisos superiores, provocando daños estructurales en al menos una docena de apartamentos.

Rescate y consecuencias del incendio

Al ingresar al edificio, los bomberos encontraron a Ruiz Lara inconsciente. A pesar de los intentos de reanimación, fue declarada muerta en el lugar. Otras 14 personas resultaron heridas, entre ellas su pareja, quien fue trasladada a un hospital en estado crítico.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, indicó que la explosión de gas fue desencadenada por una falla eléctrica, de acuerdo con las primeras conclusiones de la investigación.

Investigación en curso

Familiares de la víctima aseguran que Ruiz Lara ayudó a otros ocupantes a escapar del incendio. Tras la tragedia, allegados crearon una campaña de recaudación de fondos para asistir a la familia, que también sufrió quemaduras y otras lesiones durante el siniestro.

Las autoridades señalaron que la investigación completa del incendio continúa en curso.