Emisario de Trump promete proseguir las operaciones antinmigración en Mineápolis

El encargado de la política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan. ( EFE )

El "zar fronterizo" del presidente estadounidense Donald Trump dijo el jueves que la ofensiva federal en Mineápolis contra la inmigración proseguirá, aunque sostuvo que la misión necesita mejorar y prometió sancionar a los agentes que no respeten las normas.

Mineápolis, en el norte de Estados Unidos, está sacudida desde hace semanas por protestas contra la detención de inmigrantes indocumentados, en las que murieron dos estadounidenses a manos de agentes federales.

El emisario presidencial Tom Homan se comprometió a "reinstaurar la ley y el orden".

"Vamos a asegurarnos de llevar a cabo operaciones de control dirigidas y lo repito: no renunciamos en absoluto a nuestra misión. Simplemente la realizaremos de manera más inteligente", declaró, y recalcó que "la seguridad de la población es primordial".

Agregó que Trump, él y otros en el gobierno reconocieron que "ciertas mejoras podrían y deberían hacerse", y aseguró que los agentes que no se comporten de forma profesional serán sancionados.

"Tenemos protocolos de conducta", afirmó.

Reducción de efectivos

Alex Pretti, un enfermero de 37 años, murió el sábado en un altercado con miembros de la Patrulla Fronteriza (CBP), mientras que Renee Good, de la misma edad y madre de tres hijos, murió el 7 de enero baleada en su automóvil por un agente del servicio de inmigración (ICE).

Los dos agentes implicados en la muerte de Pretti ya fueron suspendidos, en un procedimiento "estándar", según dijo a la AFP un portavoz de la CBP.

Trump no muestra ninguna voluntad de poner fin, ni siquiera de moderar realmente, su política de expulsiones masivas.

Su emisario prometió proseguir el "diálogo" con los funcionarios locales, pero justificó la política del gobierno republicano, al señalar que el país tenía ahora "la frontera más segura" de su historia.

Tras haber desplegado a 3,000 policías encargados de la lucha contra la inmigración ilegal en Mineápolis, la administración Trump va a "reducir pronto" los efectivos, prometió Homan, sin dar más detalles.

Trump dijo que quería "reducir un poco la tensión" en la ciudad, pero el miércoles volvió a su retórica incendiaria contra el alcalde demócrata Jacob Frey, quien había declarado que "no aplica ni aplicará las leyes federales de inmigración".

Frey respondió diciendo que el trabajo de la policía local no es hacer cumplir las leyes federales de inmigración.

"Quiero que eviten homicidios, no que cacen a un padre trabajador", añadió, en referencia al caso de Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre, Adrián Conejo Arias, solicitantes de asilo de Ecuador recluidos en un centro de Texas tras ser detenidos por agentes federales en Mineápolis el 20 de enero.

Nada diferente

La batalla política podría llegar al Congreso en Washington, donde los demócratas amenazan con bloquear las partidas presupuestarias si no se hacen reformas para frenar los operativos de estilo militar de las agencias de inmigración.

El pulso continúa también en los tribunales.

Un juez federal del estado de Minesota bloqueó temporalmente la detención de refugiados que aún carecen del estatus de residentes permanentes, pero que viven legalmente allí.

Y en un caso aparte, otro magistrado federal consideró que el ICE "probablemente ha violado más órdenes judiciales en enero de 2026 de las que algunas agencias federales han violado en toda su existencia".

Los enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales de inmigración desplegados en ciudades demócratas son cada vez más comunes.

En Mineápolis, el miedo a las redadas moviliza a ciudadanos que patrullan las calles para detectar a los efectivos federales.

"La administración Trump dice que va a cambiar de táctica... pero no estamos viendo nada diferente, la gente sigue siendo arrancada de las calles", dijo a la AFP Jennifer Arnold, de 39 años, al frente de una red de apoyo para llevar a los hijos de inmigrantes a la escuela.

Videos analizadas por la AFP y otros medios han desacreditado la tesis defendida inicialmente por el gobierno de Trump, según la cual Alex Pretti, que llevaba un arma legalmente, amenazaba a las fuerzas del orden.

En un nuevo video difundido por varias cadenas estadounidenses y que la AFP no pudo autenticar de inmediato, se ve a Pretti durante un violento altercado con agentes federales más de una semana antes de su muerte.