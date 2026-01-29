Senado bloquea paquete de financiación en medio de disputa por presupuesto del DHS

Fachada del Senado de los Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El Senado de Estados Unidos bloqueó este jueves el avance de un amplio paquete de financiación gubernamental en medio de un impasse político centrado en el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que acerca al gobierno a un posible cierre parcial.

Ocho senadores republicanos se unieron a todos los demócratas para frenar la medida en una votación de 55 a 45.

El paquete incluía seis proyectos de ley que financiarían, entre otras agencias, los departamentos de Seguridad Nacional, Estado y Salud, así como el Pentágono, y representa más del 75 % del gasto discrecional federal. Si no hay acuerdo antes de la medianoche del sábado, varios programas federales quedarían sin fondos.

La Cámara de Representantes ya había aprobado la legislación antes de entrar en receso, y el Senado se encaminaba a darle luz verde hasta que el asesinato de Alex Pretti, un ciudadano estadounidense de 37 años, a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza el pasado fin de semana en Minneapolis, desató una nueva controversia sobre las políticas migratorias de la administración del presidente Donald Trump.

Tras el incidente, los demócratas condicionaron su apoyo al paquete a cambios en la financiación del DHS o a la aprobación de nuevas restricciones al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, afirmó que su bancada está dispuesta a aprobar los otros cinco proyectos de ley mientras continúan las negociaciones con la Casa Blanca sobre el presupuesto del DHS. "El Congreso debe asumir la responsabilidad", declaró.

El proyecto actual reduce algunos fondos destinados a operativos migratorios, pero asigna 10 mil millones de dólares adicionales al ICE para el resto del año fiscal. También contempla recursos para cámaras corporales, capacitación en desescalada de conflictos y supervisión independiente de centros de detención.

Impacto y consecuencias del posible cierre parcial

Las conversaciones entre republicanos, demócratas y la Casa Blanca continúan, aunque sin acuerdo por el momento. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, dijo antes de la votación que las negociaciones "van por buen camino", y posteriormente dejó abierta la posibilidad de retomar rápidamente el paquete si se logra un consenso.

Mientras tanto, crece la posibilidad de un cierre parcial del gobierno, ya que la Cámara no regresará a Washington hasta el lunes y legisladores de línea dura han prometido obstaculizar una nueva votación. Líderes republicanos evalúan opciones, incluyendo una extensión presupuestaria de corto plazo para ganar tiempo.

El proyecto del DHS no solo cubre operaciones migratorias, sino que también financia a la Guardia Costera, la FEMA, la TSA y otras agencias clave hasta el 30 de septiembre, lo que ha generado preocupación bipartidista por el impacto de un cierre en medio de desastres naturales y operaciones de seguridad nacional