Trump enfrenta las secuelas del tiroteo en Mineápolis y suspende a dos agentes de inmigración

El "zar" fronterizo del presidente estadounidense Donald Trump, Tom Homan, presenta este jueves en Mineápolis su nuevo plan contra la inmigración, después que suspendieran a los agentes implicados en el fatal tiroteo de un enfermero.

Los dos agentes de inmigración fueron suspendidos desde el sábado, cuando Alex Pretti, de 37 años, recibió múltiples disparos tras ser obligado a tirarse al suelo por agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) en un forcejeo captado en video.

Mineápolis, la principal ciudad del estado de Minesota (norte), sigue conmocionada por la muerte de Pretti el sábado, y la de Renee Good, una madre estadounidense de la misma edad, que falleció el 7 de enero por balazos de la policía de inmigración (ICE).

Las acciones en Minesota obligaron a Trump a reorganizar la jerarquía de los agentes de inmigración desplegados en ese estado y decidió sustituir al polémico Greg Bovino, conocido por deleitarse en redadas de inmigración agresivas y televisadas, por Homan, centrado en las políticas.

Homan prevé ofrecer una conferencia de prensa a las 07:00 a.m. el jueves en Mineápolis, dijo la Casa Blanca.

Trump hizo un intento por contener la indignación expresada desde varios frentes del espectro político y dijo el martes que quería "reducir un poco la tensión" en Mineápolis.

Pero el miércoles ya dio marcha atrás en su tono conciliador al acusar al alcalde de la ciudad, Jacob Frey, de estar "JUGANDO CON FUEGO" por negarse a movilizar a la policía local para hacer cumplir la ofensiva federal contra la inmigración.

Frey respondió el miércoles a Trump: "El trabajo de nuestra policía es garantizar la seguridad de los ciudadanos, no hacer cumplir las leyes federales de inmigración", afirmó en X.

"Quiero que eviten homicidios, no que cacen a un padre trabajador", añadió, en referencia al ciudadano ecuatoriano padre de Liam Conejo Ramos, de cinco años, ambos recluidos en un centro de Texas tras ser detenidos por agentes federales en Mineápolis el 20 de enero.

La batalla política podría llegar al Congreso, donde los demócratas amenazan con bloquear las partidas presupuestarias si no se hacen reformas para frenar los operativos de estilo militar de las agencias de inmigración.

En el frente judicial, un juez federal bloqueó temporalmente el miércoles la medida del Gobierno de detener a refugiados en el estado de Minesota que esperan para por su residencia permanente, y ordenó la liberación de quienes están detenidos.

Furia

Aunque la Casa Blanca insiste en que apunta a delincuentes peligrosos, el uso de hombres encapuchados y fuertemente armados para sacar a personas de las calles, sus hogares y lugares de trabajo ha causado una conmoción generalizada.

Todo esto se transformó en furia después de que agentes de inmigración mataran a quemarropa a los dos manifestantes estadounidenses en Mineápolis en incidentes separados: Pretti y Good.

Stephen Miller, uno de los principales asesores de Trump, inicialmente justificó la muerte de Pretti calificándolo de un "asesino en potencia", a pesar de que las pruebas en video muestran claramente que el enfermero no representaba ninguna amenaza cuando le dispararon por la espalda mientras yacía inmovilizado en el suelo.

A última hora del martes, Miller dijo que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que mataron a Pretti "podrían no haber estado siguiendo ese protocolo".

Los enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales de inmigración desplegados en ciudades demócratas son cada vez más comunes.

En Mineápolis, la activista comunitaria Jennifer Arnold, de 39 años, dijo que poco ha cambiado desde la promesa de Trump de aliviar las tensiones en la ciudad.

"La administración Trump dice que va a cambiar de táctica... pero no estamos viendo nada diferente sobre el terreno; la gente sigue siendo arrancada de las calles", dijo Arnold a la AFP.

Ataque a congresista inmigrante

La ofensiva de Trump en Minesota está vinculada a una investigación sobre supuestos hechos de corrupción por parte de inmigrantes somalíes en el estado, que él y sus aliados de derecha han amplificado como un ejemplo de lo que ellos dicen que es una lucha contra inmigrantes criminales.

El presidente ha venido atacando de forma persistente a la congresista Ilhan Omar, nacida en Somalia, con insultos y burlas, diciendo que debería ser enviada de vuelta a Somalia.

En la última señal de un clima político en deterioro, un hombre roció a Omar con un líquido mientras pronunciaba un discurso el martes por la noche, antes de ser reducido por el personal de seguridad.

El sospechoso, Anthony Kazmierczak, de 55 años, fue arrestado.

Durante una charla con periodistas en Mineápolis, Omar dijo que los ataques de Trump contra ella contribuyeron a alimentar el incidente del que salió ilesa.