Archivos de Epstein revelan nombres de empleados dominicanos en su isla privada

El Departamento de Justicia publica 3 millones de páginas de archivos de Epstein sin censura. ( FUENTE EXTERNA )

Nuevos documentos federales y judiciales relacionados con el caso del financiero Jeffrey Epstein revelan la identidad de varios empleados de origen dominicano que trabajaron en su isla privada Little St. James, en las Islas Vírgenes estadounidenses, así como gestiones internas para solicitar ayuda económica en favor de uno de ellos por razones médicas.

Entre los archivos divulgados figura un informe del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que recoge el testimonio de Randy Amparo, un trabajador dominicano que se desempeñó como jardinero y capitán de embarcación para Epstein desde septiembre de 2013.

Amparo indicó que veía al magnate aproximadamente una vez al mes, que llevaba registros básicos del bote y que nunca anotó nombres ni observó situaciones irregulares durante su labor. También declaró que emigró desde la República Dominicana y cursó estudios en las Islas Vírgenes.

La presencia de empleados dominicanos en la propiedad también fue confirmada en documentos judiciales a través del interrogatorio de Cecile de Jongh, esposa del entonces gobernador de las Islas Vírgenes. De Jongh señaló que en la isla trabajaban personas procedentes de la República Dominicana y Haití, muchas de ellas sin dominio del idioma inglés.

Gestiones internas para asistencia médica en Little St. James

Además, entre los documentos ahora públicos se incluye un correo electrónico interno de The St. James Group, empresa vinculada a la administración de la isla, dirigido a Epstein, en el que se solicita asistencia económica para Basilia Morales, identificada como "Dulce", jefa de limpieza (Head of Housekeeping).

En el mensaje se explica que Morales requería una cirugía en una pierna debido a complicaciones en el tendón de Aquiles, originadas tras una lesión de espalda sufrida años antes mientras movía muebles en Little St. James.

Según el correo, la empleada solicitó apoyo para cubrir el costo de la operación, que planeaba realizarse en la República Dominicana, y se indicó que estaría fuera del trabajo por aproximadamente cuatro semanas.

El correo aclara que se anexaron informes médicos y radiografías, aunque no se detallan los costos del procedimiento, y pide instrucciones sobre cómo proceder ante la solicitud.

Las revelaciones forman parte de una nueva ola de documentos relacionados con el caso Epstein que continúan saliendo a la luz, aportando información sobre el personal que trabajó en su entorno en el Caribe.

Hasta el momento, los archivos no atribuyen responsabilidades penales a los empleados mencionados, limitándose a describir funciones laborales y gestiones administrativas internas.