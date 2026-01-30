Dominicano es condenado en EE. UU. por varios delitos en el aniversario de la Ley Laken Riley

Yaser García Ramírez, dominicano indocumentado, condenado por delitos graves en Estados Unidos bajo la Ley Laken Riley. ( FUENTE EXTERNA )

Un dominicano indocumentado fue condenado en Estados Unidos por múltiples delitos graves, en un caso que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) destacaron en el marco del primer aniversario de la Ley Laken Riley.

El dominicano fue identificado como Yaser García Ramírez de 26 años, quien fue hallado culpable de robo de vehículo, receptación de bienes robados, conspiración para cometer el delito de fabricación y distribución de heroína, allanamiento y posesión ilegal de un arma de fuego cargada.

García Ramírez condenado en el primer aniversario de la proclamación de la ley junto a otros 21,400 inmigrantes indocumentados, también fue acusado de violencia doméstica, agresión y obstrucción a la policía.

Yaser Garcia Ramirez, a criminal illegal alien from the Dominican Republic, convicted of vehicle theft, receiving stolen property, conspiracy to commit the offense of manufacturing and distributing heroin, trespassing, and criminal possession of a loaded firearm. He was also... pic.twitter.com/PPt8ZcTICO — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 30, 2026

El criollo fue apresado el lunes 10 de junio de 2024, luego de que una víctima de robo por parte de García Ramírez les proporcionará a los agentes una descripción del sospechoso, la cual utilizaron para encontrarlo y arrestarlo.

De acuerdo con el DHS, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha arrestado a más de 21,400 inmigrantes indocumentados bajo los criterios establecidos por esta ley desde su implementación.

Ley Laken Riley

La Ley Laken Riley es una normativa que endurece la detención obligatoria de extranjeros sin estatus legal acusados de crímenes violentos.

El presidente Donald Trump proclamó esta ley bajo el nombre de la estudiante de enfermería de Georgia, llamada Laken Ridley fuera asesinado por un inmigrante venezolano y miembro del Tren de Aragua.

"Gracias, presidente Trump, por firmar la Ley Laken Riley. El presidente Trump nos ha dado la autoridad para arrestar y expulsar a los millones de delincuentes violentos que la administración anterior liberó a Estados Unidos", expresó la secretaria Kristi Noem.

La Ley Laken Riley exige la detención federal de inmigrantes indocumentados acusados de robo, allanamiento de morada, agresión a un agente del orden público y cualquier delito que cause la muerte o lesiones corporales graves.

De acuerdo con Noem, estos delincuentes estarán enfrentando la justicia y posteriormente serán deportados de los Estados Unidos.