La República Dominicana es mencionada en más de 300 archivos desclasificados de Epstein

Al centro Jeffrey Epstein en una de las comparecencias judiciales. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana figura en al menos 312 archivos entre los más de tres millones de páginas de documentos vinculados al fenecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, desclasificados este viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Entre los expedientes divulgados aparecen decenas de correos electrónicos intercambiados entre Epstein y personas de su entorno más cercano, incluida su asistente Lesley Groff.

Varios de esos mensajes hacen referencia a viajes al norte del país, particularmente a Puerto Plata, provincia que, según los documentos, habría sido utilizada como punto de tránsito hacia la isla privada Little St. James, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, así como hacia Puerto Rico y otros países, de acuerdo con pasajes de avión incluidos en los archivos.

Uno de los correos que llama la atención está fechado el 30 de mayo de 2009, alrededor de las 9:30 de la noche, y fue enviado mientras Epstein se encontraba en Puerto Plata.

En el mensaje, el remitente —cuya identidad aparece tachada en los archivos oficiales— le indica que no pudo enviarle unos videos debido a problemas técnicos con su computadora.

"Ok Jeffrey, he estado en esto desde ayer... Espero que funcione, algo está pasando con mi computadora que no puedo verlo con (el programa de videos) QuickTime, pero tal vez pueda transferírtelo incluso si mi computadora no lo está leyendo", señala el e-mail.

El mensaje continúa con un tono personal, en el que el remitente describe haber pasado tiempo en la playa, cantando y bailando solo, y menciona la posibilidad de regresar a Palm Beach, Florida, preguntándole directamente a Epstein si le gustaría que volviera. Según los documentos, Epstein respondió afirmativamente.

Los archivos publicados muestran el contenido íntegro del intercambio, pero ocultan el nombre de la persona que envió el correo, como ocurre con múltiples documentos del expediente, en los que las autoridades protegieron identidades mediante tachaduras.

Empleados dominicanos

Los documentos federales también mencionan la identidad de empleados de origen dominicano que trabajaron para Epstein en su isla privada.

Entre los archivos figura un informe del Buró Federal de Investigaciones (FBI) con el testimonio de Randy Amparo, un trabajador dominicano que se desempeñó como jardinero y capitán de embarcación desde septiembre de 2013.

Amparo indicó que veía a Epstein aproximadamente una vez al mes, que llevaba registros básicos del bote y que no observó situaciones irregulares durante su labor.

Asimismo, se incluye un correo electrónico interno de The St. James Group, empresa vinculada a la administración de la isla, dirigido a Epstein, en el que se solicita asistencia económica para Basilia Morales, identificada como "Dulce", jefa de limpieza (Head of Housekeeping).

En el mensaje se explica que Morales requería una cirugía en una pierna por complicaciones en el tendón de Aquiles, derivadas de una lesión sufrida años antes mientras movía muebles en Little St. James. La operación se realizaría en la República Dominicana, y la empleada estaría fuera del trabajo por unas cuatro semanas.

Otros correos también hacen referencia a una empresa de jardinería de La Romana, denominada Mantenimiento y Diseño de Jardines, en la que figura Sarah Bermúdez como propietaria, vinculada a intercambios logísticos relacionados con viajes y reuniones en la isla.

Archivos no relacionados con el caso Epstein

No obstante, no todos los documentos etiquetados con "República Dominicana" guardan relación directa con los archivos judiciales de Epstein.

Entre los registros figuran también documentos administrativos y culturales, como referencias a la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, al país en 2025, así como estrenos de películas y material cinematográfico, incluyendo producciones en las que participa el actor Al Pacino.