EE. UU. enfrenta un cierre de Gobierno que podría terminar "al menos el martes"

El Capitolio de Estados Unidos se ve detrás de un banco de nieve retirado en Washington, DC, el 31 de enero de 2026. ( AFP )

El presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, Mike Johnson, expresó este domingo su confianza en conseguir los votos necesarios para poner fin "al menos el martes" al cierre del gobierno provocado por las violentas redadas migratorias de la administración de Donald Trump en Mineápolis.

El gobierno entró en "shutdown" el sábado al vencer el plazo para la aprobación del presupuesto de 2026. El impacto hasta el momento parece haber sido mínimo.

Se espera que la Cámara Baja comience a debatir el lunes un acuerdo respaldado por el Senado para reabrir el gobierno.

"Digamos que confío en que lo lograremos al menos para el martes", dijo Johnson en el programa "Meet the Press" de NBC.

La razón detrás del fracaso en las negociaciones

La falta de financiación se produjo tras el fracaso de las negociaciones, impulsado por la indignación demócrata por el asesinato de dos manifestantes en Mineápolis a manos de agentes de inmigración federales, lo que descarriló las conversaciones sobre nuevos fondos para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El viernes por la noche, el Senado aprobó un paquete que incluye cinco proyectos de ley de financiación para cubrir la mayoría de las agencias federales hasta septiembre, junto con una medida provisional de dos semanas para mantener operativo el DHS mientras los legisladores continúan las negociaciones sobre la política de control de la inmigración.

Los demócratas en la Cámara de Representantes exigen cambios en la forma en que el DHS lleva a cabo sus redadas migratorias —con agentes fuertemente armados, enmascarados e sin identificar que a veces detienen a personas sin orden judicial— antes de votar sobre el paquete de gastos.

Los cierres del gobierno congelan temporalmente la financiación de las operaciones federales no esenciales, lo que obliga a las agencias a suspender servicios, poner a los trabajadores en licencia sin goce de sueldo o exigirles que trabajen sin remuneración.