Trump dice que EE. UU. inició contactos con Cuba mientras endurece presión energética sobre la isla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su administración ha iniciado conversaciones con líderes cubanos, en medio de un aumento de la presión sobre la isla gobernada por un régimen comunista y tras el corte de suministros clave de petróleo, según recoge la agencia de noticias The Associated Press.

Trump hizo las declaraciones a la prensa la noche del sábado, mientras viajaba en avión rumbo a Florida.

El presidente republicano no ofreció detalles sobre el alcance ni el momento de los contactos recientes con La Habana, limitándose a declarar: “Estamos empezando a hablar con Cuba”.

Sus comentarios se producen luego de una serie de medidas adoptadas en las últimas semanas para restringir el suministro de petróleo procedente de Venezuela y México, lo que, según sugirió, estaría obligando a Cuba a considerar una negociación con Washington.

Aunque los objetivos específicos de su política hacia Cuba no están del todo claros, el mandatario ha intensificado su atención sobre la isla tras la captura, a principios de enero, del entonces líder venezolano Nicolás Maduro, y en el marco de una estrategia más agresiva frente a países considerados adversarios de Estados Unidos.

Trump incluso llegó a predecir la semana pasada que el gobierno cubano “está listo para caer”.

Medidas contra La Habana

Las restricciones al suministro energético han dejado a la isla en una situación crítica. La semana pasada, Trump firmó una orden ejecutiva que impone aranceles a los productos de cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba.

La medida incrementó la presión sobre México, del que Cuba se volvió dependiente para su abastecimiento energético después de que Estados Unidos suspendiera los envíos de petróleo desde Venezuela tras el derrocamiento de Maduro.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, advirtió que las sanciones podrían desencadenar una crisis humanitaria y señaló el viernes que su gobierno buscará alternativas para continuar apoyando a Cuba.

“No tiene por qué ser una crisis humanitaria. Creo que probablemente acudirían a nosotros y querrían llegar a un acuerdo”, afirmó Trump el sábado. “Para que Cuba volviera a ser libre”.

El mandatario se mostró confiado en que se alcanzará algún tipo de entendimiento con La Habana y concluyó: “Creo que, ya sabes, seremos amables”.