Trump anuncia el cierre del Kennedy Center de Washington durante dos años por reformas

El Kennedy Center fue abierto en el 1971. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo que planea cerrar por dos años el Kennedy Center de Washington para realizar una renovación en las instalaciones de la emblemática institución cultural.

El prestigioso centro cultural fue construido como un memorial al asesinado presidente estadounidense John F. Kennedy e inaugurado en 1971.

Recientemente rebautizado como Trump-Kennedy Center, el complejo artístico cerrará a partir del 4 de julio, cuando se celebra el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos.

"He determinado que la manera más rápida de llevar el Trump-Kennedy Center al más alto nivel de Éxito, Belleza y Grandeza es cesar las Operaciones de Entretenimiento por un período de aproximadamente dos años" Donald Trump Presidente de EE. UU. “

Desde su regreso al cargo, el mandatario republicano emprendió una campaña para tomar el control del centro y calificó parte de su programación como demasiado progresista.

La decisión estará sujeta a la aprobación del consejo del Centro, que él mismo nominó al asumir como presidente en enero de 2025.

Trump señaló que los diversos eventos en el centro cultural, desde conciertos, óperas, musicales a espectáculos de ballet y artes interactivas, obstaculizarían las labores de construcción y renovación.

"El Kennedy-Trump Center, si se cierra temporalmente para su construcción, revitalización y reconstrucción completa, puede ser, sin lugar a dudas, el mejor recinto de artes escénicas de su tipo del mundo", dijo.

"Estados Unidos se sentirá muy orgulloso de su nuevo y hermoso monumento durante muchas generaciones por venir", añadió.

El alcance de la obra no está claro, pero desde hace tiempo Trump sostiene que la estructura está deteriorada.

Desde la renovación del consejo del Centro, que incluyó la designación de Trump como presidente, se han cancelado presentaciones de prestigiosos artistas y espectáculos, entre ellos el musical "Hamilton", la soprano operística Renée Fleming y el reconocido compositor Philip Glass.

La Washington National Opera anunció recientemente que abandonará el Kennedy Center, su sede desde la apertura del recinto.

Algunos han señalado directamente la incorporación del nombre de Trump a la institución y a su fachada, mientras que otros han mencionado presiones logísticas o financieras.