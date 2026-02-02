Epstein le pagó una cirugía de rodilla a empleada dominicana en 2019

Los nuevos archivos desclasificados del depredador sexual Jeffrey Epstein, publicados el pasado viernes por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, revelan el pago de una cirugía a una empleada dominicana que se desempeñaba como jefa de limpieza en la isla Little St. James, ubicada en las Islas Vírgenes estadounidense.

En una serie de correos electrónicos fechados el 7 de agosto de 2018, The St. James Group —empresa vinculada a la administración de la isla— solicitó a Epstein asistencia económica para Basilia Morales, conocida entre sus compañeros de trabajo como "Dulce".

En los mensajes se explica que Morales requería una cirugía en una pierna debido a complicaciones en el tendón de Aquiles, originadas tras una lesión de espalda sufrida años antes mientras movía muebles en Little St. James.

Cronología del caso de Basilia Morales y su cirugía

Según los correos, la empleada pidió apoyo para cubrir el costo de la operación, la cual planeaba realizarse en la República Dominicana, y se indicó que estaría fuera del trabajo por aproximadamente cuatro semanas.

Seis meses después, el 28 de febrero de 2019, en un correo enviado por Stephanie Remington a Epstein, se vuelve a exponer la situación de Morales. En el mensaje, Remington señala que una cirugía de rodilla en Florida tendría un costo aproximado de 40,000 dólares, cifra que califica como "demasiado alta".

Ante ese escenario, Remington plantea a Epstein varias opciones para tomar una decisión, entre ellas asumir el gasto, buscar una alternativa fuera de Estados Unidos o proceder con la desvinculación laboral de la empleada dominicana.

"Aunque Dulce es la más valiosa del personal de limpieza para nosotros, estos problemas están comenzando a pesar más que su contribución. Creo que podría ser lo mejor para nosotros y para Dulce retirarla. Definitivamente sentiremos su ausencia. Dado que ha estado con usted durante 18 años, supongo que usted tendría opinión sobre cómo proceder", expresa parte del correo de Remington.

A esto, Epstein responde: "¿Qué tal la cirugía en la República Dominicana o Puerto Rico? Y sí, debemos ser muy justos y considerados".

Más tarde, Epstein recibe respuesta a su pregunta: la dominicana no quiere viajar a Puerto Rico, ya que su familia se encuentra en la República Dominicana y necesitará ayuda después de la cirugía.

Decisiones laborales y apoyo económico de Epstein

A principios de marzo, Epstein es informado de que la dominicana tendría una cita con un médico en Quisqueya. En ese contexto, Remington vuelve a proponer varias opciones, entre ellas mantenerla en el trabajo o desvincularla, ayudándola con una indemnización.

Por su parte, Epstein responde que piensa ayudarla con unos cinco mil dólares, liberarla del trabajo y, luego de su recuperación, recontratarla.

El 19 de marzo de 2019, Stephanie Remington vuelve a comunicarse con Epstein por correo electrónico, donde le explica que Dulce ya fue desvinculada, y que se le entregó el dinero correspondiente, incluyendo el pago por los días de vacaciones y enfermedad acumulados.

En el mismo correo, Remington envía los expedientes médicos de Morales y pregunta si desea ayudar con fondos adicionales, a lo que Epstein indica que le envíen seis mil dólares más.

De acuerdo con las fotos y correos intercambiados entre empleados del St. James Group, Basilia Morales fue desvinculada el 5 de marzo de 2019 y, según estos documentos, no se le dio una explicación sobre el motivo de su despido.