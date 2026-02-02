Dominicana acusada de tráfico sexual en Nueva York denuncia injusticia en su caso

Luis Méndez Valdez y Negri Sanz Del Orbe en su primera comparecencia ante un juez. ( FUENTE EXTERNA )

En junio pasado, un video de la dominicana Negri Sanz Del Orbe, llorando en un tribunal de Nueva York, fue difundido por medios estadounidenses. La razón: ella y su esposo enfrentaban múltiples cargos relacionados con tráfico sexual y abuso infantil, luego de que vecinos denunciaran un inusual flujo de hombres entrando a la vivienda que compartían con dos mujeres y al menos cuatro niños.

Ahora, siete meses después de la operación encubierta que culminó con el arresto de ambos, 13 cargos en su contra y la imposición de fianzas superiores a los 100,000 dólares, la dominicana sostiene que fue víctima de una injusticia y ha recurrido a medios de comunicación y redes sociales para exponer su versión del caso.

Por este mismo hecho, su esposo, identificado como Luis Méndez Valdez, fue deportado a la República Dominicana, según su relato.

"El 5 de junio a mí se me violaron mis derechos", afirma Sanz Del Orbe en un video difundido en redes sociales, tras haber pasado varios meses en prisión.

Según su relato, agentes del Departamento de Policía de Clarkstown ingresaron a su vivienda —ubicada en el 16 de Smith Rd., en Nanuet, Nueva York— sin una orden judicial procedieron a arrestarla sin informarle formalmente de los cargos en su contra.

Indicó que una persona a la que identifica como el "policía Duval" se presentó primero en su puerta solicitando servicios sexuales.

Tras esa solicitud, asegura que se produjo una discusión, durante la cual le dijo al hombre que sabía que era un agente encubierto y le preguntó qué estaba ocurriendo. Minutos después, afirma, fue rodeada por otros agentes y arrestada por cargos que incluían tráfico sexual y secuestro infantil, entre otros.

En el video, Sanz Del Orbe sostiene que había alquilado una habitación a una mujer que vivía con cuatro niños y que, aunque asegura que esta ejercía la prostitución, se desvincula de esa actividad.

"Que ella fuera prostituta no me importa, porque yo no tengo que ver con la vida de ella", afirma.

Añade que, al alquilar una habitación, no es habitual preguntar a qué se dedica la persona.

La dominicana también reconoce haber alquilado otra habitación a una joven que, según dijo, llevaba apenas cuatro días en la vivienda cuando la policía ejecutó el operativo. Sobre esta última, no especifica a qué se dedicaba.

En otro momento del video, señala que ante la justicia estadounidense declaró algunos de los trabajos que ha desempeñado durante su estancia en Estados Unidos, que en el condado de Rockland era de seis años. Entre ellos mencionó haber trabajado en un bar, vendido comida y participado en actividades de entretenimiento con amistades.

Sanz Del Orbe asegura que permaneció ocho meses en prisión, período en el que, según afirma, fue víctima de maltrato, acoso, abuso, discriminación e insultos por su origen.

"Yo pido justicia, que se esclarezca mi caso", expresa, atribuyendo las acusaciones a su origen hispano.

¿Cómo va el caso?

De acuerdo con su versión, el juez le permitió salir bajo palabra, mientras la fiscalía busca que se declare culpable de uno de los cargos menores, específicamente promoción de la prostitución, a cambio de una sentencia de tres años de libertad condicional (probatoria).

Esta medida implicaría que no iría a prisión, pero quedaría bajo supervisión judicial durante tres años, con el cumplimiento de condiciones estrictas. Según la dominicana, la propuesta fue impulsada por la fiscalía "para no perder el caso".

Sanz Del Orbe deberá regresar a los tribunales el 9 de abril.

La investigación

El 5 de junio se llevó a cabo una operación policial encubierta tras reportes comunitarios sobre presunta actividad ilícita en una vivienda de Nanuet, Nueva York.

La policía de Clarkstown indicó que las preocupaciones de los vecinos derivaron en una investigación en línea sobre posibles delitos sexuales.

"Vieron una actividad que no era normal para alguien que vivía en esa casa; había muchas personas diferentes entrando y saliendo", declaró posteriormente el jefe del departamento policial, Jeffrey Wanamaker.

Agentes de la unidad de Delitos Callejeros se infiltraron y monitorearon plataformas en línea comúnmente utilizadas para facilitar este tipo de delitos, lo que llevó —según las autoridades— a la identificación y arresto de Méndez Valdez y Sanz Del Orbe, a quienes acusan de "participar activamente y promover la prostitución ilegal y el tráfico".

Ambos fueron imputados por delitos graves y menores relacionados con tráfico sexual y poner en peligro a menores.

La comparecencia de Sanz Del Orbe ante el tribunal duró apenas dos minutos, durante los cuales permaneció llorando, de acuerdo con reportes oficiales.