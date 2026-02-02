Exasesor del Gobierno dominicano se entrega a EE. UU. por acusación de narcotráfico

El exasesor honorífico del Gobierno dominicano para las Zonas Francas, Fabio Augusto Jorge-Puras, se entregó a las autoridades de los Estados Unidos para enfrentar acusaciones por su presunta vinculación a una red internacional de narcotráfico.

Jorge-Puras se entregó el pasado viernes en la ciudad de Miami, donde quedó bajo custodia de agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). El caso forma parte de un proceso judicial que se conoce en el Tribunal del Distrito Sur de Florida.

Investigación y otros implicados

En la misma investigación también figura Gaspar Antonio Polanco Virella, quien en 2020 se desempeñaba como director de Servicios Públicos del Ayuntamiento del Distrito Nacional, y se entregó a las autoridades estadounidenses a mediados de octubre pasado para responder a las imputaciones en su contra.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos señala a Jorge-Puras y Polanco Virella como presuntos integrantes de una organización transnacional dedicada al tráfico de cocaína desde la República Dominicana y Colombia hacia Estados Unidos, según establece la investigación.

Ambos dominicanos enfrentan cargos por conspiración para distribuir e importar cinco kilogramos o más de cocaína.

De acuerdo con la acusación, los hechos habrían ocurrido entre los años 2019 y 2020, período en el cual los investigados habrían coordinado operaciones logísticas y financieras relacionadas con el envío de cargamentos de drogas.

PRM se desliga

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) se desligó de ambos exfuncionarios, asegurando que la organización "ha sido, es y seguirá siendo implacable en la defensa de la legalidad, la transparencia y la ética pública", principios que —afirmó— constituyen el núcleo de su identidad institucional y su compromiso con la nación dominicana.

De acuerdo con las investigaciones, las operaciones ilícitas se habrían realizado entre 2003 y 2019. Jorge-Puras fue desvinculado de su cargo mediante el decreto 273-25, emitido el 23 de mayo de 2025, luego de que las autoridades estadounidenses notificaran a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) sobre la investigación.