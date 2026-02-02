El presidente de Irán pide poner en marcha conversaciones con EE. UU. sobre su programa nuclear

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, pidió la apertura de negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear de la República Islámica, informó este lunes un medio local, después de que el presidente Donald Trump se mostrara optimista sobre un acuerdo para evitar una intervención militar.

"El presidente Masud Pezeshkian ha ordenado la apertura de conversaciones con Estados Unidos", publicó la agencia de noticias Fars, citando una fuente gubernamental.

La presión sobre Teherán se ha intensificado desde principios de enero, tras la feroz represión de una oleada de protestas que sacudió al país, iniciadas contra el costo de la vida pero que se acabaron convirtiendo en un movimiento contra el régimen teocrático que gobierna Irán desde la revolución de 1979.

Tras haber planteado la amenaza de una intervención militar y enviar una decena de buques al Golfo, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó el domingo que esperaba "lograr un acuerdo" con Irán.

"Los países de la región actúan como mediadores para el intercambio de mensajes", explicó este lunes el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai.

Egipto, Arabia Saudita y Turquía participaron en las consultas.

"Estamos examinando y ultimando los detalles de cada etapa del proceso diplomático, que esperamos concluir en los próximos días. Esto concierne al método y al marco de trabajo", añadió Baqai.

El vocero, sin embargo, desmintió haber recibido un ultimátum por parte de Trump: Irán "nunca acepta ultimátums", sostuvo.

Una "guerra regional"

En la víspera, el líder supremo iraní, Alí Jamenei, había alertado sobre una "guerra regional" en caso de una acción militar estadounidense.

Según la agencia Tasnim, que citó una fuente bien informada, aún no se han fijado el lugar ni la fecha pero las conversaciones probablemente se celebrarán a alto nivel.

Así, del lado iraní participaría el canciller Abás Araqchi, y del lado estadounidense, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff.

Las dos partes mantuvieron una breve ronda de conversaciones en 2025, antes de la guerra de 12 días desencadenada en junio por Israel.

Esas conversaciones se estancaron en la cuestión del enriquecimiento de uranio.

Estados Unidos exige que Irán renuncie por completo a enriquecimiento, algo a lo que Teherán se niega, alegando su derecho en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), del que es signatario.

"El presidente Trump dice 'no a las armas nucleares' y estamos totalmente de acuerdo con ese punto. (...) Por supuesto, a cambio, esperamos un levantamiento de las sanciones", dijo Araqchi el domingo.

"Así que este acuerdo es posible. No hablamos de cosas imposibles", insistió.

Países occidentales sospechan que la República Islámica pretende dotarse del arma atómica, algo que Teherán desmiente.

Detención de extranjeros

En tanto, en Irán, la represión continúa.

La televisión estatal reportó este lunes que cuatro ciudadanos extranjeros, cuya nacionalidad no se ha precisado, fueron detenidos por "participación en los disturbios".

Según la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, más de 42,000 personas fueron detenidas durante las protestas.

Además, la entidad afirma que pudo confirmar 6,842 muertos, en su mayoría manifestantes, aunque advirtió que el número de fallecidos podría ser mucho mayor.

Las autoridades iraníes reconocen la muerte de miles de personas, pero afirman que la gran mayoría eran agentes de seguridad o personas que pasaban por allí y que fueron asesinadas por "terroristas".

De acuerdo con el gobierno, la oleada de protestas fue una operación orquestada por Estados Unidos e Israel.

En tanto, los embajadores de países europeos en Teherán fueron convocados después de que la Unión Europea (UE) decidiera designar a los Guardianes de la Revolución como "organización terrorista

Sin embargo, Baqai advirtió este lunes que la convocatoria de los embajadores constituye "una medida mínima" antes de que se anuncien otras represalias próximamente.