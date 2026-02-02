La dominicana que forma atletas de la NFL de EE. UU. y que traerá la liga a RD

Mientras algunos solo sueñan, otros convierten las adversidades y limitaciones con las que crecieron en el motor que los impulsa a avanzar. Scarlen Martínez es una de ellas. La joven dominicana que llegó al sur de El Bronx a los seis años hoy es dueña de su propia empresa, a través de la cual trabaja con atletas internacionales de la Liga Nacional de Fútbol de Estados Unidos (NFL por sus siglas en inglés), a los cuales enseña a adaptarse al sistema profesional estadounidense, a comprender la cultura y a utilizar su visibilidad de forma positiva.

Desde esa misma plataforma, su empresa trabaja para traer por primera vez a Troy Vincent y a otros ejecutivos de alto nivel de la NFL a la República Dominicana este año, acompañados del jugador dominicano Byron Matos, para la realización de un campamento de flag football. Sería la primera visita oficial al país de un ejecutivo de ese rango dentro de la liga.

Durante el Super Bowl que se celebrará este domingo, Martínez prepara un evento en el que reconocerán a varios dominicanos vinculados al mundo deportivo en Estados Unidos.

Scarlen, quien actualmente reside en Washington, D.C., emigró a Estados Unidos junto a su madre y su abuela, dos mujeres que marcaron para siempre su manera de ver el mundo: con orgullo, vocación de servicio y una identidad innegociable.

Las conversaciones con atletas y ejecutivos del mundo deportivo forman parte de su día a día. Desde Maven Strategy Group, Martínez impulsa el deporte como herramienta de impacto social, tal como lo fue para ella durante su infancia, cuando su familia —fanática de los Yankees— se reunía para disfrutar del béisbol.

"A mí siempre me ha gustado el deporte dominicano; uno crece con el béisbol en la sangre. Recuerdo muchas noches y fines de semana sentada en la sala con mi abuela y mi mamá. Eran fieles a los Yankees. Siempre vi cómo el deporte era una forma en que mi familia se reunía y participaba en la comunidad", aseguró Martínez al explicar su motivación para construir una empresa vinculada al deporte.

Maven opera en la intersección del desarrollo de atletas, la participación comunitaria y la diplomacia deportiva global, colaborando con equipos, atletas, marcas e instituciones de la NFL tanto en Estados Unidos como a nivel internacional.

Un camino de superación

A los 14 años, Martínez dejó el Bronx para ingresar a un internado, donde era la única dominicana, rodeada mayoritariamente de estudiantes blancos. El choque cultural fue fuerte, pero llegó preparada: su abuela le había enseñado a no achicarse y a caminar siempre con la frente en alto. Aquella experiencia la marcó y reforzó una convicción que la acompaña hasta hoy: la identidad no se explica, se vive.

Cuando dio a luz a su hija a los 18 años, parte de su entorno pensó que ese sería el final de su vida académica. Sin embargo, lejos de detenerse, la maternidad se convirtió en un impulso para seguir adelante.

"Me decían que ya con una niña no podría, que tendría que darme de baja en la universidad. Yo le dije a mi abuela que no, que no iba a ser otra estadística, y nunca perdí un semestre", recordó.

Scarlen obtuvo una licenciatura en Comunicaciones y Español en Manhattan College y posteriormente una maestría en Política Educativa y Liderazgo Organizacional en American University.

Su camino profesional siempre estuvo vinculado a la educación y al trabajo comunitario, apoyando a jóvenes inmigrantes de distintos países de América Latina. Con el tiempo, su labor se expandió a organizaciones sin fines de lucro que utilizaban el deporte como herramienta para reducir tensiones raciales y construir puentes entre comunidades históricamente divididas en Estados Unidos.

"En el camino conocí muchos dominicanos e hice muchas amistades. Muchas veces me hablaban de problemas que tenían en sus organizaciones, o los atletas me decían cosas que querían hacer, pero no sabían cómo empezar. Yo, inocentemente, les daba ideas", relató.

Sin darse cuenta, ya estaba haciendo lo que más tarde se convertiría en su empresa y en su propósito de vida. Atletas y ejecutivos deportivos acudían a ella en busca de orientación para generar impacto social, conectar con comunidades vulnerables y utilizar sus plataformas más allá del deporte.

"Llegó un punto en que los atletas me decían: ´¿Qué te pago para que tú me resuelvas esto?´, y ahí fue la primera vez que entendí que podía generar ingresos a partir de mis sugerencias", explicó.

El camino no estuvo exento de obstáculos. Como mujer latina en un entorno dominado por hombres, enfrentó episodios de discriminación que intentaron minimizar su trabajo y su valor. Lejos de rendirse, decidió crear su propio espacio.

La NFL y el Super Bowl

Actualmente, Scarlen Martínez trabaja con la NFL como consultora en programas de atletas internacionales, ayudando a jugadores de distintos países a adaptarse al sistema profesional estadounidense, a comprender la cultura y a utilizar su visibilidad de forma positiva, pero también ha realizado trabajos similares para la Major League Baseball y la National Basketball Association.

Ha colaborado con más de 10 equipos de la liga y con más de 20 atletas, incluyendo al dominicano Byron Matos, convirtiéndose en un puente entre la educación y el deporte.

Este año, en el marco del Super Bowl, lidera iniciativas enfocadas en educación, empoderamiento y representación latina, incluida una premiación que reconocerá a varios dominicanos destacados en el ámbito deportivo en Estados Unidos.

Además, trabaja en proyectos de diplomacia deportiva que permitirán traer próximamente a la República Dominicana el primer NFL Flag Football Camp, junto a Byron Matos, marcando un hito para la juventud dominicana y abriendo oportunidades especialmente para niñas y mujeres. El evento será del 19 al 21 de marzo de este año.

La visita de ejecutivos de alto nivel de la NFL al país servirá para reforzar el potencial de la República Dominicana en el mapa deportivo internacional y consolida el impacto de una dominicana que decidió no solo llegar lejos, sino abrir camino para otros.

