Frío extremo mantiene bajo alerta a Nueva York, que espera nuevas nevadas esta semana

La nieve cubre las aceras mientras se ve el horizonte de Nueva York al fondo desde Weehawken, Nueva Jersey, el 1 de febrero de 2026. ( AFP )

El frío extremo continúa afectando a la ciudad de Nueva York y su área metropolitana, con sensaciones térmicas bajo cero y la posibilidad de al menos dos nuevas nevadas a lo largo de esta semana, según los pronósticos meteorológicos difundidos por la prensa local.

Las autoridades mantienen la alerta por bajas temperaturas y exhortan a la población a tomar precauciones al desplazarse, especialmente por la presencia de hielo negro en calles y autopistas. También recomiendan abrigarse adecuadamente y mantenerse informados sobre las condiciones del tiempo.

Las muertes por el frío

El sábado, el alcalde Zohran Mamdani confirmó la decimocuarta muerte relacionada con las gélidas condiciones climáticas registradas en la ciudad durante este invierno.

Mamdani reiteró en que la ciudad ha operado bajo estado de emergencia desde el 19 de enero y que se han tomado todas las medidas posibles para llevar a los habitantes de calle y otros neoyorquinos que lo necesiten a lugares seguros.

Señaló además que desde el 19 de enero más de 860 personas han sido llevadas a refugios y otros lugares seguros y se han abierto albergues en los cinco distritos de la ciudad.

Mientras tanto, cientos de clientes de la empresa Con Edison en varios vecindarios de Brooklyn continúan sin servicio eléctrico, tras días de interrupciones intermitentes provocadas por la tormenta de nieve que azotó la ciudad la semana pasada.

La compañía explicó que la sal esparcida en las calles para derretir la nieve y el hielo dañó parte del cableado eléctrico. Las zonas más afectadas incluyen Bed-Stuyvesant y Boerum Hill.

Las autoridades municipales informaron que a partir de este miércoles se reanudarán las normas de estacionamiento alterno, lo que permitirá al Departamento de Limpieza retirar más nieve acumulada en las calles.

Asimismo, se retomará el servicio de recolección de basura y residuos orgánicos conforme al horario habitual, aunque se pidió a los residentes no sacar los materiales reciclables por el momento.