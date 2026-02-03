Adriano Espaillat solicitará la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem. ( FUENTE EXTERNA )

El congresista de origen dominicano Adriano Espaillat y otros miembros del Congreso estadounidense solicitarán este martes la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una manifestación frente a la sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Washington, D.C.

La protesta, encabezada por Espaillat en su condición de presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), surge en rechazo a lo que los legisladores califican como una persecución contra inmigrantes y familias latinas.

El acto está convocado para las 10:00 de la mañana (hora del Este) y contará con la participación de los presidentes del Caucus Negro del Congreso (CBC) y del Caucus Asiático-Pacífico Americano del Congreso (CAPAC), así como de líderes del Caucus de Mujeres Demócratas (DWC), la Coalición de Nuevos Demócratas (NDC) y el Caucus Progresista del Congreso (CPC).

Durante la manifestación, los legisladores exigirán el despido de Noem y denunciarán lo que consideran abusos continuos por parte del ICE, entre ellos presuntas violaciones al debido proceso, condiciones de detención calificadas como inhumanas y la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

La actividad se realizará en la acera frente al edificio ubicado en el 500 de la calle 12th St. SW, en Washington, D.C., y será transmitida en vivo a través de las redes sociales del Caucus Hispano del Congreso.

Muertes de Good y Pretti

La manifestación responde, además, a la indignación de legisladores demócratas por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses —Alex Pretti y Renee Good— en incidentes ocurridos en Mineápolis, presuntamente a manos de agentes federales de inmigración.

El lunes, la oficina del médico forense del condado de Hennepin, en Mineápolis (Minnesota), determinó como homicidio la muerte de Pretti, un enfermero de 37 años que falleció el pasado 24 de enero durante una protesta.

Semanas antes, el 7 de enero, Good, también de 37 años, murió tras recibir disparos de un funcionario del ICE, en lo que fue el primer incidente de este tipo registrado en Mineápolis. La oficina forense también calificó su muerte como homicidio.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, los agentes involucrados en la muerte de Pretti han sido suspendidos de sus funciones. Por su parte, el Departamento de Justicia informó el viernes que abrió una investigación por una posible violación de derechos civiles, tras una ola de protestas en la ciudad y el reclamo de varios legisladores.