Noem ordena uso de cámaras corporales para agentes del ICE en Minneapolis

Agentes federales montan guardia mientras los manifestantes se reúnen frente al edificio federal Bishop Henry Whipple en Saint Paul, Minnesota, el 8 de enero de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció que todos los agentes federales en Minneapolis, incluidos los del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), recibirán de inmediato cámaras corporales, tras la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales.

De acuerdo con la agencia AP, Noem informó además que el programa de cámaras corporales será ampliado a nivel nacional conforme haya disponibilidad de fondos. "Adquiriremos y desplegaremos rápidamente cámaras corporales para las fuerzas del orden del DHS en todo el país", dijo en una publicación en la red social X.

El anuncio se produce en medio de un fuerte escrutinio sobre la actuación de agentes federales en Minneapolis, luego de que dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra las actividades de control migratorio fueran asesinados a tiros, hechos que desencadenaron manifestaciones y críticas generalizadas.

Las muertes provocaron llamados a la rendición de cuentas, incluso desde sectores del Partido Republicano, y representan el más reciente intento de la administración del presidente Donald Trump por reducir las tensiones generadas tras los tiroteos.

Versiones oficiales bajo cuestionamiento

Tras la muerte de Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos, Noem afirmó en reiteradas ocasiones que Pretti "llegó con un arma y docenas de municiones y atacó" a los agentes, quienes, según sostuvo, actuaron para "defender sus vidas". Otros funcionarios de la administración respaldaron esa versión.

Sin embargo, varios videos difundidos posteriormente contradicen ese relato, al mostrar que Pretti tenía únicamente su teléfono móvil en la mano cuando fue derribado al suelo por los agentes, y que uno de ellos sacó un arma de la parte trasera de sus pantalones mientras otro comenzó a dispararle por la espalda.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que al menos cuatro agentes de Aduanas y Protección Fronteriza presentes en la escena del tiroteo contra Pretti portaban cámaras corporales, aunque las grabaciones no han sido hechas públicas.

En el caso del asesinato de Renee Good, de 37 años y madre de tres hijos, ocurrido a principios de enero, el DHS no ha respondido a reiteradas preguntas sobre si los agentes de ICE involucrados portaban cámaras corporales.

Investigación y reacciones

El Departamento de Justicia abrió una investigación federal por posibles violaciones a los derechos civiles en el caso de Pretti, aunque no ha hecho lo mismo respecto a la muerte de Good.

Ante la escalada de críticas, el presidente Donald Trump envió a su zar fronterizo, Tom Homan, a Minneapolis para asumir el control de las operaciones federales, desplazando al jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, quien ha sido objeto de cuestionamientos por su participación en operativos en ciudades como Chicago y Los Ángeles.

Diversos sectores han intensificado los llamados para que el Departamento de Seguridad Nacional exija de forma obligatoria el uso de cámaras corporales a los agentes de inmigración.

En reacción al anuncio de Noem, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, escribió en X que las cámaras corporales debieron haberse utilizado "mucho antes de que (los oficiales) mataran a dos estadounidenses"