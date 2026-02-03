Congreso de EE. UU. vota si pone fin a la parálisis del gobierno con el ICE como escollo

Cámara de Representantes de los Estados Unidos en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C. ( EFE )

La Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene previsto votar este martes un proyecto de financiación para poner fin al cierre parcial del gobierno federal, en medio de la confrontación entre republicanos y demócratas por el presupuesto del ICE, el controvertido servicio de migraciones.

La sesión está programada alrededor de las 1:00 p.m., antes de su promulgación por Donald Trump, que se espera que ponga fin a tres días de parálisis.

Pero antes, el texto deberá superar una importante prueba con una votación de procedimiento prevista.

El resultado está en el aire después de que varios legisladores republicanos amenazaran con votar en contra porque se niegan categóricamente a renegociar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, del que depende el ICE, como exigen los demócratas.

Negociaciones y posiciones de los principales actores

Si todos los demócratas votan en contra del texto, con apenas un voto discrepante entre las filas republicanas el proyecto sería rechazado.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, pasó gran parte del lunes negociando con los legisladores de su partido para evitar que esto suceda.

¿Cuál es el origen del conflicto presupuestario en el ICE?

Trump salió al paso el lunes para convencer a sus partidarios: "Debemos reabrir el Gobierno y espero que todos los republicanos y demócratas se unan a mí para apoyar esta ley".

El conflicto en este proyecto de financiación tiene su origen en las recientes muertes de dos manifestantes en Mineápolis a manos de agentes federales.

Los demócratas insisten en su negativa a votar cualquier presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional sin que se reforme los protocolos del ICE, como el uso de cámaras corporales para los agentes, la prohibición de vestir pasamontañas y que toda detención vaya precedida de una orden judicial.

"Nadie está por encima de la ley. Los agentes del ICE deberían estar sujetos a las mismas normas que cualquier otro miembro de las fuerzas del orden de este país", declaró Hakeem Jeffries, líder de los demócratas en la Cámara de Representantes.